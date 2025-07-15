6月全球股票型基金 第一金水電瓦斯基金最受青睞

2025年6月以來受美國關稅政策與以伊戰火影響，全球股價多空角力，科技股隨美中貿易談判正向，科技股表現亮眼，不過，7月美國總統川普公布各國稅率帶動股價震盪，部份投資人轉向保守觀望，這也反應在基金規模變化上。根據CMoney統計資料，6月全球股票型基金規模增加前十名中，防禦與成長型兼具，第一金水電瓦斯及基礎建設基金6月規模增加逾17億元，成長23%領先群倫，其次是復華全球物聯網科技基金，6月規模增加16.6億元，成長14.61%緊隨在後。

法人分析，規模增加前十名的全球股票型基金，投資主題主要分散在：基建、AI、科技等，７月美國陸續公布的各國關稅結果，不確定干擾下，股價波動幅度增加中，投資人可以考慮提升資金配置於具備防禦特性，收益穩健的基礎建設基金，適度在側重科技配置的資產組合中分散布局，因應市場動盪逼近的環境。

第一金水電瓦斯及基礎建設基金經理人林志映指出，川普政府透過加徵關稅、強化本土生產與資金回歸美國等方式，激勵製造業回流美國，創造本土就業機會，搭配AI產業發展的趨勢，資料中心不斷擴張建設規模，諸多因子影響下，將增加用電量及電網升級需求等，為公用事業帶來更高的收入。

另一方面，對製造業及AI資料中心的成長預期，有望推動市場資金流入美國，對基礎設施進行大量投資，帶來正面成長循環，此外，歐美水電瓦斯類穩定收益企業，每年提供4～6％的穩定配息，提供投資人追求長期穩健收益的投資配置。