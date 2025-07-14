野村投資教戰 美股、新興債可留意

2025年上半年金融市場震盪起伏，野村投信展望第3季，由於美國總統川普的政策較為反覆不定，預期第3季股債市仍處於波動走勢，投資可採股債均衡配置，股市建議以美股為主，亦看好台股、印度及韓股，債券相對看好非投資等級債與新興債。

野村投信投資長俞鼎基（Guy Uding）表示，股市關注點仍舊是美國經濟的衰退機率，根據美國公布第1季企業財報，獲利意外地成長7.6%，相較於過去四季平均4%的表現，第1季表現相當亮眼。至於前瞻性指引，即使當時正處於美中貿易對峙不確定性的高峰，57%的公司重申先前的指引，25%的公司上調，只有17%的公司下調指引。假設美國關稅稅率為13%，預估標普500指數2025年每股盈餘成長率為7%。

整體而言，第3季最看好美股表現，除了弱勢美元有利企業獲利上調機會外，美國政府有望推出更多有利經濟與企業成長的政策。債市方面，關注重點包括聯準會降息時程及美國發債前景，目前市場普遍預期聯準會將於9月啟動再次降息，目前債券殖利率在相對高檔，是不錯的進場時機，相對看好非投資等級債券。

野村投信海外投資部主管呂丹嵐指出，美股第1季財報優於預期，但這部分尚未反映關稅的因素，且美股評價面在高檔，容易受消息面影響而出現短期震盪。投資策略宜採分散國家配置，各區域國家將有不同的選股機會；值得留意的趨勢包括：AI應用的持續發展，企業將持續把資料移往雲端，以及電力投資增加；各國國防支出增加，關注與產業鏈的整合潮；自駕系統的持續發展。

野村投信固定收益部主管謝芝朕表示，穆迪預計，2035美國政府的利息支出將達到2.2兆美元，約占政府收入30%，遠高於2025年的1兆美元。自4月2日解放日以來，美元進入一個長期走弱的周期，若川普提早宣布下屆聯準會主席的極鴿派人選，也會帶動美元進一步轉趨弱勢。弱勢美元對新興市場是正面訊息，看好新興債、亞債等前景。資產配置方面，建議加碼非投資等級信用債，特別是在亞洲、新興市場和歐洲。