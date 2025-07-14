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投等債火熱 買盤追捧

經濟日報／ 記者王奐敏／台北報導
主要固定收益型ETF資金流向
主要固定收益型ETF資金流向

聯準會利率會議紀錄顯示多名聯準會官員認為下半年適宜再降息，但川普關稅威脅及油價走揚增添通膨擔憂，牽動美國公債殖利率攀揚。過去一周整體固定收益型ETF續獲資金淨流入107.2億美元，美國、亞洲與歐洲債市分別獲63.5億、10.1億與7.5億美元資金淨流入。

由債券品質分類，投資等級債市獲56.1億美元淨流入、非投資等級債市也獲淨流入12.9億美元。

富蘭克林坦伯頓公司債基金經理人葛倫‧華勒表示，雖然面對經濟風險利差有所擴大，違約狀況仍僅溫和增加，因為整體非投資級債企業的資產負債表良好，槓桿比相較於過去一季下滑，且低於歷史平均，企業獲利展望仍屬中性偏有利，預期企業能經受接下來的債務到期並能取得再融資機會，個別機會將持續成為驅動績效表現的最重要因素，聚焦於精選持債。

富蘭克林坦伯頓全球債券基金經理人麥可．哈森泰博指出，放眼全球，多有央行因通膨降至目標而持續降息、財政政策嚴謹且公債殖利率高於美國的機會眾多，不論亞洲、拉丁美洲甚至非洲等國當地公債伴隨的貨幣部位，多可望受惠美元貶值趨勢，而有匯兌收益空間可以期待。

安聯投信表示，若著眼於中長期報酬率，新興市場主權債亦可擔任核心資產之一，尤其是對於那些受惠於原物料出口復甦、財政與貨幣政策具彈性的國家如巴西、印尼、哥倫比亞等，在未來全球需求回升與美元走弱趨勢下，將有機會出現估值修復行情。

策略上，安聯投信指出，聚焦收益率與基本面兼具的信用資產，掌握利差變化所帶來的交易機會。雖然債市短期內缺乏明確催化劑，但在全球資金持續尋找穩健收益來源的環境下，優質債券資產將成為下半年配置重心。隨著利率政策逐步清晰，建議投資人可擇機加碼具收益優勢與價格反彈潛力的債券標的，在掌握收益之餘，也為未來潛在的資本利得奠定基礎。

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