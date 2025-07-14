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美歐股票型商品迎錢潮 上周分別淨流入77億美元、11億美元

經濟日報／ 記者王奐敏／台北報導
以資金流向觀察，過去一周整體股票型ETF獲資金淨流入166.1億美元，主要為美國與歐洲分別獲淨流入77.9億與11.3億美元。 路透
以資金流向觀察，過去一周整體股票型ETF獲資金淨流入166.1億美元，主要為美國與歐洲分別獲淨流入77.9億與11.3億美元。 路透

以資金流向觀察，過去一周整體股票型ETF獲資金淨流入166.1億美元，主要為美國與歐洲分別獲淨流入77.9億與11.3億美元，反觀中國、亞洲與日本分別遭24.2億、13.2億與2.0億美元淨流出。

美國分批向日韓巴西加拿大等23個國家寄出關稅信函，稅率介於20~50%不等，且宣布對進口銅徵收50%關稅，不過也將對等關稅暫緩期遞延至8月1日，全球金融市場表現漲跌互見。

富蘭克林證券投顧表示，美國對等關稅2.0陸續揭曉，儘管美國總統川普對等關稅稅率再次進入漫天喊價階段，然金融市場表現相對淡定，市場普遍預期此為川普習慣採取的談判手法，最終仍有轉圜空間，基本情境為關稅議題最終能有合理解決、下半年焦點將轉向減稅、鬆綁監管等利多，有望延續全球風險性資產多頭行情。

主要股票型ETF資金流向
主要股票型ETF資金流向

本周市場關注焦點除美國與各國就關稅協議的談判進展外，美國將公布6月CPI／PPI通膨數據，將牽動後續聯準會政策動向，企業也將陸續公布第2季財報，未來一周即由金融股打頭陣。

富蘭克林證券投顧建議投資人抱持審慎樂觀的態度，以全方位、分散的投資組合應對，核心配置首選平衡型基金、複合債及非投資等級債券型基金，廣納收益機會並防禦股市震盪。

股市持續看好長線趨勢正向的科技及創新科技產業，非美元資產看好全球債券型基金、日本及印度股票型基金，納入日圓避險、澳幣避險及歐元資產，並以5~10%配置黃金產業型基金，提高投組多樣性。

群益潛力收益多重資產基金經理人徐煒庠指出，市場擔心關稅可能使美國企業獲利下滑，不過美企成本結構中進口占比僅兩成，而且美元走貶反而提升美國產品海外競爭力，無須過於擔憂。

整體來看，儘管短期關稅雜音仍存，不過在基本面與獲利面仍保韌性下，對於美股表現仍不看淡，產業方面可持續留意AI科技、通訊服務、國防工業等族群表現。

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