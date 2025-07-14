越股上周連漲五天 漲幅5.1%居冠

美國總統川普近日接連對多國發出關稅信函，其中，台灣仍未明朗，加上半導體晶片關稅進度未果，市場投資情緒持續受到干擾。中國信託投信表示，市場不確定性居高盤旋，但在美股持續走升帶動下，上周新興亞洲維持淨流入，台股獲外資挹注10.7億美元居冠，其次為南韓、印度，外資分別買超7.1億、5.3億美元，印尼、菲律賓呈現小幅賣超，越南持平。

指數漲跌部分，中國信託投信指出，越南與美國優先達成關稅協議，並取得較優惠條件之基準稅率20%，加上官方政策利多支持經濟發展，胡志明指數上周五個交易日全數上漲，單周漲幅5.1%，在亞股中一枝獨秀，其次為南韓上漲4%、印尼上漲2.7%，而菲律賓、台灣分別小漲1%、0.9%，僅有印度小跌1.1%，亞股整體漲多於跌。

中國信託投信表示，市場受關稅變數干擾、匯率波動加劇，整體觀望氛圍濃厚，唯越股值得留意，上周交易日全數上漲，同時外資連續保持大額淨買超，成交量維持相對高檔，漲幅板塊方面，以房地產、特定權值金融、原材料股為主軸，盤面多頭維持格局。

中國信託越南機會基金經理人張晨瑋表示，觀察當前關稅政策，截至7月10號，川普額外宣布22國關稅稅率，多數國家變動幅度不大，特定國家甚至進一步被加徵關稅；相對地，越南之所以適用大幅低於解放日之關稅，反映出近月積極與美溝通頗富成效。

美方最為在意的洗產地議題，美越已進行協調如何定義「原產地規則」，最新消息指出，越南已聯合東協成員國及數個亞太國家共同建立電子原產地證書系統（eC/O），以增進原產地透明化，緩解美國關於洗產地的擔憂。

張晨瑋指出，越股強勢連漲，胡志明指數今年來漲幅逾15%，創近三年波段新高，隨著市場對關稅議題關注度逐漸下降，投資人能將目光逐步轉向關稅下以外事件。整體來說，越股下半年具三大利多題材：一、越南央行有意持續維持寬鬆環境，提供充沛市場流動性，利於資金行情；二、作為經濟火車頭的房地產持續復甦；三、越股有機會在10月被富時羅素納入次級新興市場指數，進一步激勵全球投資機構湧入越股，在樂觀行情延續下，建議投資人應持續定期定額中國信託越南機會基金，掌握越南在關稅動盪下的長線成長契機。

在美股表現方面，中國信託美國聚焦成長基金經理人唐祖蔭表示，輝達（NVIDIA）成為史上第一家登頂市值4兆美元里程碑的上市公司，進一步點燃全球AI行情，加上美股第1季財報顯示AI長期動能維持強勁，且商轉落地運用愈來愈明確，即便市場不確定性仍高，美國大型科技成長股仍應作為核心配置之一，隨著美股即將進入財報周，市場雖然下修整體美股獲利預估，但仍維持看好科技股的成長動能，若市場出現恐慌性的回檔修正，都可視為長線合理的進場點位。