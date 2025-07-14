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關稅不再是主戲 資金重新聚焦美股基本面

經濟日報／ 記者張瀞文／台北即時報導
美股。路透
美股。路透

自4月2日川普宣布對等關稅以來，美股不但未受衝擊，反而累計上漲超過10%。鉅亨買基金認為，政策雖有雜訊，但終究敵不過企業獲利與資金面的洪流。關稅政策反覆無常，對市場影響力將減弱，資金重新聚焦基本面。

鉅亨買基金指出，在川普對等關稅的90天緩衝期內，美國5月生產者物價僅年增1.4%、消費者物價年增2.4 %，來自中國大陸的商品進口物價年增率為0%，顯示輸入型成本上升並未外溢至終端售價。

此外，鉅亨買基金指出，市場忽略了一個美國的利多，也就是美國海關稅收自4月持續攀升，對財政赤字形成一定程度的緩衝。當關稅「是否延期」不再構成新意，市場資金自然把焦點轉向企業和經濟基本面。若等到川普真正定案才想出手，很可能要等到川普卸任，投資人極可能錯過企業獲利與股市同步擴張的黃金窗口。

鉅亨買基金強調，川普任內關稅或其他政策反覆不定，但歷史證明，長期站在場外觀望，所付出的機會成本極高，美股即是最佳例證。真正驅動中長期報酬的仍是企業基本面與全球資金流，空手等待只會錯過複利增長。

關稅 川普

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