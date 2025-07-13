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溫網／逆轉粉碎小蠻牛3連霸美夢 辛納復仇奪冠成義大利第一人

全球市場觀測站／美股震盪 美債淡定

經濟日報／ 記者王奐敏／台北報導

川普政府在上周陸續公布多個國家的關稅稅率，預定8月1日實施、且保留與各國繼續協商的空間，標普500與那斯達克指數上周五高檔震盪。債市方面，美債殖利率波動不大，市場持續觀望通膨數據與降息時程。

隨著關稅豁免期結束，川普陸續公布多個國家的對等關稅稅率，與台灣相近的日本與南韓為25%，泰國、印尼等國則是在30%以上；而關稅稅率也反映更多的政治考量，例如將巴西的關稅提高至50%。此外，繼鋼鋁之後，川普也宣布將銅的關稅提高至50%，另外藥品的關稅提高至200%。

野村投信表示，關稅陸續公布後，金融市場的反應不像4月時那麼激烈，一方面在8月1日關稅正式實施前，各國仍有機會與美國繼續協商，另一方面，市場也在預期關稅的開徵日期仍可能延後。美國標普500指數與那斯達克指數再度創新高，投資人焦點已轉向即將開始的企業財報季。

野村投信指出，川普的政策陸續推展，其中明確的是財政政策，隨著「大而美」法案正式簽署，許多投資者對美國財政政策的可持續性表達擔憂。

事實上，美國聯邦預算赤字已連續兩年（2023與2024）達6%，根據高盛資產管理（GSAM）的預估，未來美國赤字將持續成長，但至2034年占GDP比重約7%，較去年增加僅1個百分點，考量整體收支狀態不致演變為失控局面。

但貿易政策不確定性仍高，除正在進行的232條款調查，可能使貿易協議談判更加複雜，美與中、英、越「協議」僅占2024年美國進口總額約兩成，且相關細節尚未出爐，其餘市場貿易協議仍在進行，有較高變數。由於貿易協商要花費較長時間，不排除美國政府仍有調整可能性，加上金融市場已逐漸接受此一不確定性，風險仍在，但是應該不至於有過激的反應。

美股指數持續創高，表現相當突出，從評價面來看，目前美股本益比仍低於前高，反映現階段美國企業良好盈餘表現力。據統計，2025年Q2至2026年Q3標普500企業EPS有望逐季走高，美股前景持續看好。

關稅 美國

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