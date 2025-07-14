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AI題材驅動獲利、企業併購成為新常態 科技基金雙動能熱轉

經濟日報／ 記者張瀞文／台北報導
法人指出，雖然長期總體經濟的定錨點正在鬆動，但人工智慧（AI）等重大趨勢正逐漸成為新的結構性支撐。（路透）
法人指出，雖然長期總體經濟的定錨點正在鬆動，但人工智慧（AI）等重大趨勢正逐漸成為新的結構性支撐。（路透）

川普關稅政策持續干擾全球經濟。法人指出，雖然長期總體經濟的定錨點正在鬆動，但人工智慧（AI）等重大趨勢正逐漸成為新的結構性支撐。企業併購預期將持續成為科技業的常態，可望為長線投資人創造額外投資價值。

貝萊德指出，支撐市場數十年長期總體經濟錨點（如通貨膨脹穩定與財政紀律）已明顯弱化。不過，多項大趨勢正在為市場提供新的報酬錨點。這些大趨勢包括AI、地緣政治碎片化、人口結構變化及低碳轉型等，將成為投資回報長期驅動力。

貝萊德指出，政策不確定性與供應鏈干擾正在拖累短期經濟成長，增加經濟緊縮的風險。不過，AI主題在短期內可望持續支撐企業獲利，並可能成為提升長期生產力的驅動力。

富達全球科技基金經理宋恆浩（Hyun Ho Sohn）表示，2025年地緣政治和監管政策不確定性增加，市場環境充滿挑戰，但科技企業併購未受影響。隨著產業結構轉變，如外送平台、半導體和軟體等科技相關產業出現各式各樣的收購提案，預期此趨勢將持續，有助提升投資科技產業的長線回報。

科技股擁長線利多
科技股擁長線利多

宋恆浩指出，以外送平台為例，市場競爭激烈，促使產業領導者透過策略性收購進軍新市場，進一步擴大企業規模及市占，加速產業整合。在半導體產業，各半導體企業正物色收購策略性矽智財（IP）。至於有競爭力的軟體企業，吸引力強，預期將續成為被收購目標。

宋恆浩分析，科技業為了追趕一日千里的科技變化，提升自身科技水準及市占率，以開拓新的獲利增長契機，持續主導全球企業併購潮，尤其中小型科技業往往吸引大型競爭對手收購。

宋恆浩指出，過去十年，中小型科技企業規模明顯增長，擁有強大IP及人才，不乏各科技領域領導者，在科技價值鏈中擔當關鍵角色，對整體科技生態系統影響舉足輕重，可獨立發展或具備被大型企業收購的價值。

儘管併購活動不應成為投資決策主要考量，但宋恆浩認為，企業併購發展確實可為長線投資帶來可觀回報。關鍵聚焦發掘長遠贏家，如業務強勁、基本面穩健企業。許多中小型科技企業不僅有潛力成長線贏家，也是具吸引力的被收購目標。

半導體 併購

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