主動式基金人氣回籠 台股、跨國投資股票型也亮眼

台股不畏美國總統川普關稅新政挑戰，主動式台股基金人氣迅速回溫。根據投信投顧公會統計，在主動式各類型基金中，5月淨申購表現，以跨國投資多重資產型的125.7億元居冠、其次是台股、跨國投資股票型基金。

若再檢視這些人氣增溫的基金類型，率先超越川普關稅解放日前規模的基金類型，則是台股基金、國內投資平衡型基金；其中台股基金到5月底規模超過3月底逾450億元、國內投資平衡型基金則為近2億元。

安聯投信表示，儘管市場面對不少挑戰，美國營商環境獨特優勢依然存在，例如美企資本回報率普遍較高、美國在AI領域領導地位，以及有利人口結構，因此第3季建議聚焦具有潛力關鍵領域，如科技與部分工業類股，同時分散投資，留意基本面與評價面。

在歷經第2季初洗禮後，市場呈現V型反彈；接下來，建議以收益打底，策略或可以息收為主軸，多元分散布局。考量貿易摩擦影響初見，在經濟持穩背景下，核心部分建議以成長股、非投資等級債、及可轉債組合為核心資產，全球布局，建構跟漲抗跌的投資組合，參與成長也應對高檔震盪。

安聯投信台股團隊表示，AI需求比預期的要好且應用層面擴大，例如ASIC 伺服器具備高客製化與低預算壓力，搭配未來逐漸轉向AI推論時代應用需求，有利 ASIC、AI伺服器出貨量持續成長，相關供應鏈產能可望因此受惠。

展望第3季，考量關稅議題和匯率變動可能壓抑部分企業獲利成長幅度，台股操作將更重視基本面及股價位階，布局上仍以AI和半導體為主。

富邦投信表示，進入下半年，市場氛圍最差已過，但干擾因子仍在。下半年考量關稅政策擾亂企業備貨生產節奏，待市場適度消化利空因素後，隨AI的強勁需求及半導體的周期循環重啟，AI相關供應鏈第2季普遍迎來優異的營收表現，且某種程度抵銷掉台幣升值對營收的減損，整體第3季審慎樂觀，台股下半年可望進入尋找明年成長型行業及企業模式。

安聯投信台股團隊表示，台股受美股攀高提振，表現強勁，但同時要留意短線漲多後的調節壓力。隨著市場逐步消化短期雜音，企業獲利有機會重新主導行情。