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Fed降息前景不明 避開長天期美債、布局投資級債及新興債

經濟日報／ 記者張瀞文／台北即時報導

川普關稅政策仍是全球經濟及金融市場的最大變數，美國聯準會（Fed）降息前景不明。法人指出，在關稅政策的衝擊下，各區域景氣展望紛歧，投資人宜同時掌握短期防禦及長線投資機會，靈活布局投資等級債、新興市場債等債種。

M&G英卓投資管理固定收益共同投資長暨M&G收益優化基金聯席基金經理人艾薩克斯（Stefan Isaacs）指出，預期Fed今年底前將再降息一次，明年降息四次。目前市場普遍預期，Fed今、明兩年將降息六次。從主要央行的貨幣政策來看，多數認為關稅戰引發的通貨膨脹為一次性的影響。

艾薩克斯表示，美國勞動市場穩定，但薪資成長放緩，今後的景氣走向仍高度不確定，全球不同區域的經濟前景更是南轅北轍。歐洲整體景氣正瀕臨衰退，歐洲央行（ECB）持續貨幣寬鬆政策，但歐盟內部各國的經濟開始顯現差異。許多新興市場則成功控制通膨，實質利率吸引力強。

艾薩克斯指出，美國財政赤字將持續擴大，投資人應審慎看待美國長天期公債。他較看好中天期（7至10年）的美國公債，因為風險調整後的回報較高。以美國10年期公債目前接近4.5%的殖利率來看，預估一年後如果滑落到3.5%，有望創造約10%的總報酬。

在信用債方面，艾薩克斯認為投資等級債優於非投資等級債，著眼於下半年景氣趨緩，較不利於非投資等級債。在投資等級債中，尤其看好金融債及非景氣循環債。至於新興市場債，則看好息收較高的債券，包括巴西、哥倫比亞、墨西哥、南非等，因為這些國家採預防性降息，除了債息有吸引力之外，也可望有資本利得。

降息 美國聯準會

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