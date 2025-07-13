台中銀TAROBO機器人量化中國基金 7/29併入台中銀中國精選成長基金
台中銀投信表示，經金管會核准，台中銀TAROBO機器人量化中國基金將於7月29日併入台中銀中國精選成長基金。也就是說，前者為消滅基金，後者為存續基金。
台中銀投信指出，同類型基金合併，將提升單一基金規模，各項成本皆可因此降低，在基金控管及作業方面也將相對單純化。合併後基金規模增加，將有利於各項投資比重的控管，進而提升資產的經營及操作效益。
台中銀投信表示，基金合併後，一方面有利於基金各項操作，另一方面則可以將公司的資源如研究品質與管理資源更集中於存續基金，進而提升基金效率。基金合併後規模增加，將有助於基金流動性及穩定性提升，避免基金面臨清算風險導致投資人被迫退出。
台中銀TAROBO機器人量化中國基金成立於2019年7月，是極少數採用量化策略投資中國大陸股票的基金，到2025年5月底的規模為1.15億元。
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