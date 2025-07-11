AI、綠能題材 有利可圖

全球局勢仍持續波動，展望下半年投資步調，法人指出，第3季來自政策面的干擾或可降低，焦點將放在景氣趨緩以及美元走弱對企業獲利的影響。2025年企業盈餘成長因關稅及匯率等因素出現下修，但其中仍不乏亮點，選股變得更加重要，產業面仍是聚焦需求強勁的AI相關族群，逢低可持續布局，傳產則以綠能為主。

受到關稅與美元走弱的影響，今年台股的企業盈餘成長出現下修的情況，從先前預估整體可達20%以上的水準下修至約15%，由於關稅的影響與美元走勢仍有不確定性，不排除仍有下修的可能。

展望下半年，富邦投信認為「最差已過，但陰霾未除」。下半年考量關稅政策擾亂企業備貨生產節奏，所導致下半年產業旺季不旺，企業盈餘展望下修，以至於壓抑台股下半年的股價表現，指數可能不易創高，呈現震盪走勢。

復華投信表示，因關稅及匯率議題使行情呈現前低後高趨勢待貿易新秩序建立、不確定因素淡化後，AI將引領台股重回成長創高之路，半導體、ASIC等供應鏈為產業長線布局主旋律，新台幣升值內需受惠、高股息低波動個股則是傳產亮點。

群益投信ETF投資研究團隊表示，在台股投資仍須留意來自國際政經不確定性的影響，包括美國關稅措施、聯準會降息步伐、地緣政治變化等等，不過基於台灣基本面仍健康，加上受惠於全球AI發展方興未艾，長線需求與趨勢都未改變，故台灣科技廠仍可持續從中受惠，以及內需穩健，仍相對看好台股表現。

整體而言，近期美國科技股AI巨頭創新高，科技股成為主要推升美股的動能，台股因此受激勵，值得留意市場資金仍持續青睞重要權值、AI與半導體等族群。