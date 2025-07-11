基金特蒐／全球債基金 操作更靈活

美國關稅政策變化難以預測，富蘭克林坦伯頓全球債券基金透過全球範圍投資，因應各國的貨幣政策可能處於不同的階段，對焦到有利基的債券市場或貨幣機會，打造具有相當彈性的組合配置。

富蘭克林坦伯頓全球債券基金藉由買入各國當地公債，若因特定因素可能不利於公債表現，則可能會採取買入短天期公債、避開長天期公債，以降低利率風險。或者利用遠期外匯方式只持有貨幣，而沒有債券的曝險。

根據理柏統計，觀察全球債券基金今年以來表現，富蘭克林坦伯頓全球債券基金繳出13%報酬率，表現亮眼。基金操作策略著重在以全球當地政府公債為主，非投資級公債比重不超過25%，主打靈活操作。

值得注意的是，富蘭克林坦伯頓全球債券基金透過靈活操作及合理配置，2008年全球金融海嘯時，有7.36%原幣報酬；而於2022年全球債市大崩盤時，基金則僅下跌4.41%，相當抗跌。

以投資地區來看，前五大比重為巴西10.14%、澳洲9.79%、印度9.44%、馬來西亞及哥倫比亞為8.51%和6.86%。

前五大持有標的及占比，則依序為澳洲州政府債5.62%、巴西公債5.53%、馬來西亞政府債4.74%、挪威公債4.69%、南韓公債3.66%。

若以持有貨幣來看，前五大比重為，日幣30.57%、美元12.5%、巴西里拉10.14%、澳幣9.79%、墨西哥披索9.49%。

富蘭克林坦伯頓全球債券基金經理人麥可‧哈森泰博。富蘭克林坦伯頓證券投顧/提供

富蘭克林坦伯頓全球債券基金經理人麥可‧哈森泰博（Michael Hasenstab）表示，以目前基金第一大持有貨幣日圓為例，日本央行還在升息軌道，且公債殖利率不到1.5%不具投資吸引力，但日圓匯價評價面便宜，因此採取遠期外匯方式持有日圓部位，而沒有日本公債部位。

麥可‧哈森泰博指出，全球貿易自由化最快速發展的時代已經過去，區域性貿易協議增加。多數新興國家的主要貿易夥伴已由原本以美國和先進經濟體為主，而更分散到各地。因而激盪個別國家的機會。

就經濟層面而言，美國經濟有些強韌之處，但政策不確定性令投資和消費停頓，目前面臨較多的逆風。而且美國政府債台高築，放眼美國以外，還有很多遵守財政紀律和成長動能更強勁的國家可投資。

麥可‧哈森泰博表示，亞洲、歐洲、拉丁美洲甚至非洲等國當地公債伴隨的貨幣部位，多可望受惠美元貶值趨勢，有匯兌收益空間可以期待。其中看好日圓，其評價面相當便宜，日本勞工短缺推高工資，除刺激消費，也促進企業創新的意圖，將擅長的機器人技術與人工智慧連結。日本央行已因通膨壓力而升息，與美元間的利差逐漸縮減。

麥可‧哈森泰博看好有強勁國際收支和經濟成長基本面，尤其是在亞洲，但也包括拉丁美洲、歐洲和非洲的部分國家資產機會，包含巴西、澳洲、墨西哥、印度、馬來西亞和韓國等。

操作心法

首重紮實的基本面研究，投資決策並不是只坐在辦公室內決定，親身拜訪各個國家才能真切了解貨幣、財政和經濟狀況。藉由團隊合作辨識出有被過度低估的債券和貨幣，堅持長期投資且耐心持有。

新興國家的主要貿易夥伴已由原本以美國和先進經濟體為主，而更分散到各地，放眼美國以外，還有很多遵守財政紀律和成長動能更強勁的國家可投資。 （徐牧民）

投資小叮嚀

傳統的「美國例外」信仰，驅使全球資金靠攏美國資產、支撐美元強勢。然而今年關稅不確定性和政策反覆，導致美元做為避險貨幣的角色受質疑，全球化分散投資策略乃因應不確定年代的最佳解方。

因應聯準會政策走向不確定性，全球通膨疑慮升高，建議採取買入短天期公債、避開長天期公債，以降低利率風險。（徐牧民）