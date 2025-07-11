REITs基金 分批布局

聯準會（Fed）6月FOMC會議雖維持按兵不動，投信法人表示，全球AI大趨勢也讓以資料中心為主體的REITs持續受惠，因此在產業基本面向好的支持下，投資人不妨適度透過REITs基金分批參與，把握投資契機。

根據CMoney統計至8日，觀察近三月REITs基金表現，有八檔基金繳出超過一成的成績，包括：群益全球地產入息、元大全球不動產證券化、富邦全球不動產、大華銀新加坡房地產收益、台新北美收益資產證券化、野村全球不動產證券化、日盛長照產業收益不動產證券化、兆豐新加坡交易所房地產收益等基金，績效達10%以上，值得留意。

群益全球地產入息基金經理人楊慈珍表示，隨著美國關稅政策對金融市場的影響逐漸鈍化，以及大而美法案的通過，內容包括稅改延長、提高兒童稅收抵免、小費及企業投資刺激等等，經濟下行的風險降低。

REITs市場基本面也呈現回升，第一季財報表現也多符合預期。後市來看，在經濟保持溫和增長與投報率良好的支持下，商用不動產市場交易明顯回溫，以美國來看，商用不動產控制率為6.5%，仍處在歷史低位，再加上年內仍有降息機會可期，REITs產業長線復甦態勢有望持續。

楊慈珍進一步指出，受惠於AI應用越趨廣泛，資料中心需求同步攀升，市場預估至2030年，全球資料中心IT負載的複合年增長率將達到14%，收取租金更加穩定，獲利也更具成長性，故資料中心相關REITs表現值得留意。

台新北美收益資產證券化基金經理人李文孝分析，美國REITs上半年因關稅議題與Fed延後降息，導致市場信心不足，指數整體在箱型區間震盪，無太大突破，但因基本面好轉，所以也沒有太多跌幅。

預期進入下半年後將會對有利REITs，一方面第3季降息機率很高，資金將轉往REITs產業。另外，產業復甦也更明確，尤其反應明年獲利大幅成長下，第4季將有追漲行情。

更長期來看，明年新任Fed主席上台後，將更傾向維持較低利率，對REITs是一大利多，根據歷史經驗，Fed停止升息後 美國REITs皆大幅上漲。

美國REITs目前評價仍偏低，股利率3.9%，在降息環境下，目前的評價具吸引力。