復華看2025年下半年展望 科技創新題材投資主軸

全球政治經濟局勢持續波動，但最壞情況可能已過去，復華投信表示，下半年全球股市長多趨勢不變，科技創新題材仍是投資主軸，搭配美國製造業回流受惠概念、電力能源建設、金融科技、航太軍工等多元主題，提供創造超額報酬投資機會。

復華投信海外股票部副總胡家菱表示，最新Fed會議紀錄顯示，關稅帶來的通膨與景氣擔憂已逐步消退，企業獲利預估下修也有好轉趨勢，目前市場預期2026年各主要市場企業獲利均能維持雙位數以上成長，加上預期Fed可能開始降息，有利股市下半年表現。

胡家菱指出，全球科技創新仍以美國為主，美股科技巨頭可抗衡關稅風險，展現出強大的定價能力與獲利增長，企業體質佳，仍建議增持美股，並留意台、日、韓及歐洲市場相關投資機會。

據統計，MSCI各產業指數自4月初關稅戰爆發以來，以科技、通訊、工業類股股價表現相對強勁，凸顯相關產業獲利成長性受資金青睞；胡家菱建議，後續配置主軸建議可聚焦長線產業趨勢增長，受惠資料中心建置、應用高速成長的AI產業，以及不受關稅影響、獲利穩定增長的權值股。

因AI蓬勃發展，資料中心需要大量電力，看好相關能源電力建設股，預估股價整理後還有上攻機會。此外，金融科技類股（Fintech）受惠產業創新、監管放寬、投資及支付偏好改變，有機會吸引資金流入；近年地緣政治衝突頻傳，納入軍工股可在市場修正、戰爭爆發時，創造超額報酬機會並降低投資組合波動風險。台股部分，復華投信國內股票部主管呂宏宇表示，下半年行情前低後高，預估大盤區間為21,000至25,000點。

AI將成為布局成長股的主旋律，雲端服務供應商（CSP）資本支出仍持續成長，預估ASIC仍處於黃金成長期；因AI伺服器量產瓶頸已克服，將挹注設計代工（ODM）、關鍵零組件及IP設計服務等產業的營收動能。