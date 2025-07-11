生醫股產品 績效回神

經濟日報／ 記者高瑜君／台北報導

美國總統川普陸續公布關稅稅率，市場等待川普關稅開獎，儘管目前政策尚未明朗，但市場反應鈍化，歐美主要股市前一日走揚，其中，那斯達克指數則在輝達的帶動下，再度改寫歷史新高，連帶ETF呈現漲多於跌，平均漲幅為0.7%。

根據CMoney統計，昨（10）日盤面上，生技醫療類股相關的ETF績效回神，包辦前三強，依序為國泰基因免疫革命（00898）2.9%、群益那斯達克生技2.8%、富邦基因免疫生技2.63%，歷經反彈之後，今年以來跌幅收斂至9.2%、8.8%、14.7%，不過近一年來三檔仍有超過一成的失土有待收復。

國泰基因免疫革命經理人林淑娟表示，美國總統川普的關稅影響基因免疫科技、生技研發領域較小，加上有AI技術導入加速新藥開發，今年以來相關類股多漲勢強勁。

國泰基因免疫革命前兩大成分股上漲約五成，其中，最大成分股，最早掌握超前基因編輯技術來開發新藥的生物科技領航者，CRISPR Therapeutics，近日在心血管疾病的進展良好，利用基因編輯技術開發治療血脂異常的CTX310™和CTX320™的臨床試驗結果優異，帶動股價9日大漲近10%，後市仍持續受惠技術獨占優勢。

國泰基因免疫革命聚焦於疫苗突破、基因技術、再生醫療三大醫療創新領域，屬於高資本投入、獲利等待期長的領域，建議採定期定額方式長期參與，也可採金字塔投資法，透過定期定額搭配額外加減碼機制，降低平均成本；若占投資組合比重太高，可待反彈遇壓力時視情況進行調整。

群益那斯達克生技經理人張晏禎表示，近期市場對於醫療產業投資情緒轉趨樂觀，FDA審核處方藥時程保持不變，醫療投資題材豐碩，特別是在老年化趨勢下，醫療支出不斷上升。根據IQVIA預估，未來五年全球藥品支出將以年複合成長率5~8%穩步上升，包括腫瘤藥物、減肥藥等可望成為醫藥成長支柱，產業前景仍值期待，建議投資人亦可適度透過生技相關ETF來掌握。

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