全球龍頭股 抗震優選

全球政經局勢再度因川普關稅政策升溫，投資人尋求具抗震韌性的資產配置。保德信與台新投信分別推出藍籌與龍頭成長股型ETF，近期也將陸續掛牌，鎖定具規模優勢與成長潛力的大型企業，因應波動市況，提供投資人多元配置選擇。

綜合摩根投信通路業務部門主管張敬杰、摩根資產管理亞太區ETF團隊產品專家余珮嘉表示，全球ETF格局正快速變化，台灣市場在主動式ETF的發展仍處於早期階段，但若能借鏡美國市場的使用方式與產品設計，未來在投資行為、法規彈性與資產配置策略方面，皆具備高度成長潛力。

除了產品多樣性之外，使用情境的轉變也是一大趨勢。回顧過去五年，主動式ETF的類別與運用方式已明顯改變。過去多數投資人將其視為戰術性配置工具，偏向短線操作與快速交易，但在海外市場，除了被動式ETF外，主動式ETF的角色正擴展至核心資產配置。

值得注意的是，面對川普關稅陰霾，多家投信積極推出全球市場型新產品。其中，保德信第二檔海外股票型ETF保德信全球藍籌ETF（009810）已於7月7日成立，預計7月16日掛牌；台新全球龍頭成長主動式ETF預計在8月4日至8月8日展開募集，並預計於8月27日掛牌上市。

保德信全球藍籌ETF經理人黃相慈表示，全球各國的經濟強項有所不同，而跨國企業最大的優勢，在於能善加利用不同地區、國家的資源和成本優勢，包括透過多地生產、多地銷售等方式來提升營運效率，且面對政策變動往往能快速調整營運狀態，因此面對關稅更能靈活應對。

台新全球龍頭成長主動式ETF基金經理人蘇聖峰表示，2025年標普500獲利成長率因貿易戰等議題，分析師已提前下修至7%後便維持此水平，後續如果隨著川普政府放鬆監管等利多方案加持，指標大型股有機會維持成長，將進一步帶動整體產業業績表現，因此分析師看好標普500企業2026年獲利成長率可上看14%，其中成長力道最強之前三大產業分別為資訊科技產業、能源與工業。近年大型企業憑藉其規模優勢和創新能力，在面對市場風險和科技變革時，展現出更強的韌性。