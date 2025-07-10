AI產業動能強 投資主軸

近期美股S&P 500指數、NASDAQ指數頻頻創下歷史高點。法人表示，在美股經濟數據表現向好、貿易戰擔憂獲舒緩下，投資人可布局美股相關基金；操作策略可聚焦於成長動能明確的產業，AI仍可為核心主軸。

來到七月，根據投信法人統計資料顯示，近十年每年的7月全球主要股市平均表現，其中勝率100%有三個分別是美國S&P 500指數、美國道瓊指數、印尼，若以平均漲幅來看前五名分別為費城半導體指數6.24%、巴西4.9%、NASDAQ指數4.14%、S&P 500指數3.69%、印度3.41%，美股指數就占了三席好表現。整體上兩種統計數據都顯示出美股強勢表現。

進一步觀察投信發行美股相關基金表現，近一月、近三月、近六月、今年來期間都正報酬共有七檔，分別為群益美國新創亮點、瀚亞美國高科技、復華美國新星基金、聯博美國成長入息、富邦NASDAQ-100正2、合庫標普利變特別股收益指數、國泰美國ESG基金。

瀚亞美國高科技基金經理人林元平表示，隨產能持續擴張，GB200機櫃出貨已恢復順暢。市場近期也開始上修明年四大雲端服務供應商（CSP）資本支出預估，若進一步考量新興與二線CSP及企業端需求，預期明年整體資本支出仍可維持雙位數成長。細分支出結構後，AI相關支出成長幅度將更為顯著。未來AI基礎建設與終端應用發展將齊頭並進，美國科技股後市表現值得期待，投資人可逢低布局。

群益投信美股研究團隊表示，美國6月PMI優於預期，製造業方面持續擴張、消費服務動能則略有降溫。6月Fed利率維持不變，偏向觀望立場使市場對於年內降息預期維持在2碼。儘管降息預估保守，市場仍預期明年有降息3碼可能，反映鮑威爾於明年卸任後，市場可能有更為鴿派的主席人選，長線來看利率下行趨勢不變，市場寬鬆資金政策將挹注股市。