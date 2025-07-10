美股基金下半年有戲 六檔近一個月報酬率逾5% 建議逢低布局

儘管川普關稅政策持續對市場造成干擾，多數外資分析師仍看好科技產業前景，並上調多家晶片廠目標價。法人指出，美股第2季漲幅已大，短線波動可能加劇，但下半年在美國減稅與聯準會降息等利多帶動下，市場仍有望再創新高，建議投資人可逢低布局相關基金。

根據理柏（Lipper）統計，截至7月8日，近一個月境內外美股基金表現亮眼，其中，美盛銳思美國小型公司機會基金、駿利亨德森美國價值中小基金、駿利亨德森美國40基金、摩根美國科技基金、美盛銳思美國小型公司基金，以及瀚亞美國高科技證券投資信託基金，皆繳出逾5%的報酬率。

GPU業績有望於今年第4季反彈，進而抵銷美國晶片出口管制所帶來的大部分成本。

圖／經濟日報提供

市場焦點也逐漸轉向AI Agent應用（AI代理市場）。根據高盛預估，AI Agent市場潛力龐大，至2030年年複合成長率（CAGR）可達12%；美銀美林則更為樂觀，從自下而上的角度分析知識工作者七大領域的自動化潛力與軟體業者可捕捉的價值，預估至2030年AI Agent CAGR可達39%。

瀚亞美國高科技基金經理人林元平表示，企業導入AI的意願正面，雖然實際採用仍處於初期階段，但AI Agent相較傳統聊天機器人更具任務導向特性，能規劃步驟、選擇工具並執行任務，具備提升企業營運效率與降低成本的潛力。

隨著企業採用意願提升，該基金也將持續優化次族群結構，朝更平衡的配置調整，並聚焦於AI加速器、相關受惠供應鏈，以及能協助企業整合分散數據、優化基礎架構的業者。

美盛銳思美國小型公司機會基金經理人吉姆‧斯托菲爾表示，AI帶動各界對電力的需求不斷增長，特別是AI資料中心所需的電力，這是在過去幾年開始投資的一個領域。

另方面，2025年來核能、國防是兩個表現良好的領域，首先，核能是為數不多同時得到兩黨支持的領域，川普總統正極力推動美國核電量能，紐約州也在尋找建造新廠地點。

另一是國防，川普總統在說服其他北約國家提高國防支出上似乎取得了成功，美國正允許盟友們購買美國國防技術。