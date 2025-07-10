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台股平衡基金可攻可守 投信：多元配置 應對行情變化

經濟日報／ 記者廖賢龍／台北報導
台股示意圖。 聯合報系資料照
台股示意圖。 聯合報系資料照

抵禦川普關稅海嘯，台股平衡型基金發揮攻守兼備特性，近期表現勝大盤。投信表示，關稅名單公布的不確定性仍可能為行情帶來波動，投資人可透過平衡型配置的股票追求成長、固定收益部位控制下檔風險，動態應對行情變化。

理柏資訊統計至今年7月8日，台股一般股票平衡型基金近一個月平均漲幅達6%，優於台股大盤的4%；近一季市場波動加大，隨市場風險情緒回穩，行情重回多頭，台股平衡型基金發揮跟漲抗跌的配置操作，同類型有近半的三月績效打敗大盤；永豐趨勢平衡、復華傳家二號基金更領先大盤，績效收復今年來失土。

復華神盾基金協管經理人董建維表示，川普關稅政策多空消息反覆，導致股市震盪，不過台股受惠AI結構性成長動能支撐行情長期表現，因此採偏多操作，除配置近兩成固定收益部位之外，股票將以優質權值股、價值成長股為主軸，不偏離大盤並兼顧產業成長機會，並減少小型股配置以降低波動風險。

台股平衡基金績效 圖／經濟日報提供
台股平衡基金績效 圖／經濟日報提供

復華傳家二號基金經理人郭家宏指出，通膨及美國聯準會降息速度、新一波關稅名單稅率對各國經濟體影響、美國債務議題、地緣政治及貿易戰等變動因子，將是牽動美股及台股下半年盤勢的重要觀察，操作策略仍以電子股為主軸，並搭配消費性類股及高股息股，做更多元的配置。

第一金中概平衡基金經理人許維哲指出，與美國關稅協商未定，短線台股仍將受到關稅不確定性影響，指數仍將見震盪整理，台股平衡型基金進可攻、退可守；此外，美日關稅衝擊未如預期強勁，加上台灣在AI算力及半導體的成長動能持續，更能有效抗衡關稅與匯率波動帶來壓力，台股投資焦點仍偏好在AI供應鏈、半導體先進製程、散熱等標的，具備高毛利與高競爭優勢。

野村平衡基金經理人朱映蓉表示，第2季弱勢美元將反映在企業財報表現，企業對於未來展望也會考慮關稅影響，將影響投資氣氛，市場震盪難免，逢回應關注長期趨勢向上的產業。

AI相關的需求依然強勁，產業的訂單能見度至少可到第3季，前景持續看好。

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