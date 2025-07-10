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第3季基金投資趨勢／股七債三 掌握逢低買進契機

經濟日報／ 記者張瀞文／台北報導
圖／經濟日報提供
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保德信投信指出，第3季全球經濟將溫和成長、通貨膨脹降溫，市場展望中性偏多，拉回即可酌量加碼。在資產配置上，可配置七成在股票基金，聚焦台股高成長、全球消費及基礎建設，搭配兼具防禦與創新的醫療生化基金；三成在債券基金，鎖定受惠於企業體質仍具韌性的美國非投資等級債。

保德信投信市場策略團隊主管葉家榮表示，2025年市場波動三大因子為利率、關稅及人工智慧（AI）變現力，這三大波動因子進入第3季仍不變。雖然4月全球股債市遇亂流，但時間證明強者恆強、市場終將回歸經濟基本面，建議投資人第3季分批逢低買進。

在台股方面，PGIM保德信高成長基金可占三成。這檔基金成立於1994年，是保德信旗艦台股基金，也是國內高知名度老字號台股基金，基金團隊採紀律選股加上實地走訪，篩選台股最具成長機會的模範生，產業橫跨布局科技、製造、醫療、電商與傳產，前三大持股為台積電、智邦及廣達。保德信投信指出，雖然目前台股遇到關貿不確定性等逆風因子壓力，但從產業數據觀察，下半年經濟動能將出現先蹲後揚的態勢。

產業基金方面，PGIM保德信全球醫療生化基金同時掌握高齡化趨勢與產業創新機會，比重可占20%。該基金精選45檔具優勢企業，聚焦重磅藥品與精準醫療，美股逾七成，投組靈活布局生技、製藥、生命科學工具與服務、醫療保健設備與用品等次產業。特別是這檔基金從2002年成立以來，江宜虔一直擔任經理人到現在，是長青基金及經理人的最佳典範。

保德信投信指出，根據FactSet數據，2025年醫療產業預估獲利成長率達14.5%，高於S&P 500指數的9%。從評價面看，目前醫療產業預估本益比為16倍，低於S&P500指數的22倍、科技產業的27倍，反映醫療產業面對政策風險，不僅能維持良好獲利能力與基本面，也具有中長期上漲潛力。

PGIM保德信全球基礎建設基金可占10%。這檔基金布局四大基礎建設，綜合考量企業市值、現金流、股利率及成長性等，精選高品質標的；產業分布以公用事業股占五成最多，其次工業股27.6%、能源股13.2%；區域以成熟國家為主，包括北美近五成、歐洲四成，搭配潛力新興國家，全方位掌握各地基建商機。

PGIM保德信全球消費商機基金可占10%，這是在全球消費浪潮中淘金，囊括新舊商機，同時布局非核心消費、核心消費與通訊服務類股，攻守兼備，靈活掌握市場輪動機會，且特別廣納AI帶動的消費商機，進軍大消費趨勢前緣。目前基金以互動媒體服務股占17.2%最多，其次為核心消費經銷零售股的10.9%。

債券方面，PGIM保德信美元非投資等級債券基金選券著重品質與投資潛力，目前平均信評為BB-，不會為了過度追求收益而重壓CCC部位。目前基金以非核心消費債占22.8%最多，其次是金融債的12.9%、通訊債的10%。如果選擇新台幣月配息級別，今年來的年化配息率介於8.12~8.75%。（系列完）

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