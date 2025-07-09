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川普政策翻轉美元信心！富邦推出新戰略多重資產基金 迎戰貨幣新局

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
近十年指數依策略配置及傳統配置下之回測結果（非基金報酬率）。（資料來源：Bloomberg、富邦投信整理）
近十年指數依策略配置及傳統配置下之回測結果（非基金報酬率）。（資料來源：Bloomberg、富邦投信整理）

隨著美國總統川普重返政壇，市場持續關注其對外政策是否再度推動貿易保護主義與財政擴張，進一步削弱美元作為全球儲備貨幣的信任基礎。近期包括中國大陸、俄羅斯與中東多國持續推動以本幣結算貿易，同時積極擴充黃金儲備，全球金融體系正逐步朝去美元化方向演進。

富邦投信指出，美元信用基礎逐步動搖，全球央行與資產配置機構正重新審視外匯儲備結構。黃金與比特幣等替代性資產受到高度關注，其中，黃金2025年初以來至7月4日已上漲逾27%；根據Bloomberg統計，全球前十大比特幣現貨ETF今年以來至5月底，平均每月獲得約16億美元淨流入，顯示避險與替代資產需求強勁。

此外，根據比特幣數據商Bitcoin Treasuries的資料，第2季期間全球上市公司共購入約13.1萬枚比特幣，季增18%；同期ETF持幣量增幅為8%，約11.1萬枚。比特幣購買量季增幅連三季超越ETF，主因在於監管環境對加密貨幣日趨友善，愈來愈多企業仿效策略公司的操作策略，擴大比特幣儲備量。

為因應全球資產重組趨勢，即將於8月4日展開募集的富邦雙核心戰略多重資產基金靈活納入股票、債券、REITs、黃金主題基金、比特幣ETF資產等新一代戰略資產配置。「若川普再度推動減稅與關稅制裁，恐使美國赤字再度膨脹，進一步削弱美元吸引力。」該基金擬任經理人陳臻怡表示，隨著美元地位動搖，全球資金正積極尋找替代儲備資產，黃金與比特幣有望成為資金的長期配置標的。

陳臻怡進一步分析，以納入黃金與比特幣ETF的新一代戰略思維來進行策略型資產配置，以川普當選至4月對等關稅發布（2024年11月~2025年4月）期間進行回測，採取策略型資產配置報酬率為1%，明顯優於單一股票資產的-5%，及傳統股債配置（股4債6）的-0.5%。

根據Bloomberg資料顯示，2015年4月至2025年5月的十年期間，策略型資產配置累積報酬率達131.44%，年化報酬率為8.75%，大幅超越傳統股債配置（股四債六）的70.44%累積報酬與5.92%年化報酬率，展現其長期投資優勢與超額報酬潛力。

陳臻怡指出，在全球貨幣秩序重構過程中，投資人應該擺脫單一貨幣思維，布局跨貨幣、跨資產的多元組合，方能提高投資組合抗震性。富邦雙核心戰略多重資產基金正是為應對新世代市場挑戰而設計的靈活配置方案。透過「雙核心」策略，結合機會收益與成長潛力，打造進可攻、退可守的資產架構，協助投資人在不確定的市場環境中持續前行。

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