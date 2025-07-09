貿易戰重啟！多重資產基金規模近年飆74%
美國從8月起估課徵新的關稅稅率，貿易戰進入新階段，近年從疫後全球經濟復甦到2022年俄烏開戰，使投資人偏好多元資產配置。
據投信投顧公會統計近三年（截至5月底）投信各類型基金規模，多重資產型基金規模增幅達74%最高，國內／跨國投資股票型增幅分別為68%、22%，顯示國人青睞配置多元資產趨勢明顯上升。
日前川普簽署《大而美法案》期望有助美國經濟繁榮，據投信投顧公會資料統計，截至5月底跨國多重資產基金約73檔，其中，台中銀GAMMA量化多重資產基金目前主要投資美國，研判對AI科技相關企業營收前景持續樂觀，然考量全球貿易政策將影響經濟前景，故截至6月底配置美國主要權值股大約5~8成、債券或可轉債及ETF等大約2~5成平衡波動，監測大環境數據彈性調整。
台中銀GAMMA量化多重資產基金研究團隊再指出，美國最新6月非農就業數據佳而使降息機率減少，然世銀（World Bank）最新報告指出，貿易限制升級可能拖累經濟增長，面對投資變數日益複雜，單靠人為選股不足以應付，故透過量化系統分析，客觀對經濟（非農就業、通膨）、政策和重大事件（關稅政策）、風險（VIX指數、趨勢波動）等綜合研究，找到合適的投資組合比例。
例如在3月底~4月初預期關稅可能引起全球通膨升溫，增持TIPS抗通膨債券ETF，景氣轉趨明朗時增加美國科技股比重，善用AI機器人（量化管理）對大數據分析協助投資判斷，應對未來川普四年任期，投資環境變化適時調整資產配置。
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