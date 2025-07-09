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對等關稅未全明朗 法人：評估整體影響應可控

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
台股排名前段班的科技股票型基金。（資料來源：Lipper）
台股排名前段班的科技股票型基金。（資料來源：Lipper）

時序進入7月，市場焦點都放在7月9日關稅最後期限，最新美國率先公布14國關稅，主要國家包括日本、南韓、馬來西亞25%，南非30%，整體稅率與4月2日原始對等關稅相差不大，好消息是，川普表示談判截止日延後至8月1日，野村投信表示，以目前股市表現來看，投資人雖有疑慮卻不到完全恐慌的程度，評估整體影響應可控。

野村e科技基金、野村高科技基金2025年截至6月底繳出3.20%、2.34%的亮眼成績，不僅是少數今年來績效翻正的台股基金，更在27檔同類型基金中勇奪第一與第二名，在全部138檔台股基金中亦名列第三與第六，

野村e科技基金暨高科技基金經理人謝文雄表示，台股部分則是一則喜一則憂，喜的是美台仍有機會達成不錯的協議，若可壓低至 20% 以下，市場應該樂觀看待；憂的是美元匯率波動導致下半年電子產業的競爭力和匯損都不利，因此台股處在22,400~22,800點拉鋸，但只要關稅不要太出乎預期的差，加上美國聯準會表明，第3季以後排除再降息2-3碼，台股仍有機會跟隨美股再挑戰23,000點大關。

謝文雄指出，現階段雖然產業端面臨匯率及稅率的雙重挑戰，但反而更凸顯AI題材的成長性，包括輝達GB200量產邁入高峰，ODM在內包括廣達（2382）、緯創（3231）、緯穎（6669）營收動能加溫，5月營收分別大增58%、162%、187%，隨著下世代旗艦GB300預計下半年接棒上陣， 將更進一步推升營運表現。另外，四大CSP巨頭積極投入自研晶片的開發，帶動相關特殊應用晶片（ASIC）需求明顯升溫，其中IP大廠世芯-KY（3661）順利取得AWS Trainium 3訂單，預計挹注2026年獲利約18億美元，近期多家外資券商陸續上修目標價，也帶動世芯-KY近一個月股價大漲近17%。

整體而言，謝文雄表示，關稅談判雖仍有不確定性，但大致上朝著好的方向前進，建議投資人持續聚焦在長期趨勢向上的產業，以電子中的AI相關（AI 伺服器、高效運算、ASIC、先進封裝測試供應鏈）最為看好，若股價短線因漲多而拉回，反而將是中長線布局良機。

兩者淨值距離2024年高點也僅一步之遙，展現高度韌性與恢復力。過去半年科技股的震盪固然使人遲疑，但歷史一再證明：真正具備產業趨勢、創新動能與穩健體質的企業，終將獲得合理的價值重估，而無論未來市場走勢是「盤堅上攻」或「漲多修正」，真正的報酬來自時間的累積與耐心的堅持，而非對短期波段的預測。

台股 關稅

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