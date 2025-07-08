富坦海外債基金 報酬誘人

今年上半年美元兌新台幣貶值8.8%，投資於海外基金美元計價資產換回新台幣即會產生匯損，但若基金績效高於美元貶幅，換成新台幣的報酬仍有利可圖。債市漲幅普遍不如股市強勁，所幸仍有一些海外債券基金漲幅達兩位數，可明顯蓋過匯損侵蝕。

理柏統計，上半年表現最好的五檔債券基金分別為富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金、富蘭克林坦伯頓全球債券總報酬基金、富蘭克林坦伯頓全球債券基金、貝萊德新興市場當地債券基金、法巴新興市場當地貨幣債券基金，原幣（美元）漲幅高達14.8~13.1%。

富蘭克林坦伯頓債券基金占有前三名績效榜單，正巧都由相同經理團隊所操盤，經理人哈森泰博（Michael Hasenstab）的團隊相當擅長在全球各地公債市場找機會。由於當地公債的投資會伴隨持債國貨幣的配置，因此今年在美元貶值、其他貨幣普遍升值下，也讓當地債基金有豐碩的匯兌收益進帳。

美國國會4日通過大而美減稅法案，國會預算辦公室估計未來十年財政赤字將增加3.3兆美元，引發美國債務可持續性疑慮。美銀統計，截至4日為止的一周，全球ETF資金少見淨流出美債約8,800萬美元，亞洲與歐洲債市則分別吸金22.01億美元與12.85億美元。

法人表示，美國的關稅要求不合理、川普態度多變、財政赤字和政府債務擔憂再起，導致傳統以美國資產為尊的信仰受到質疑，全球分散投資趨勢成形，美元貶勢恐將延續。全球投資人已滿手美元債券，現有部位稍有鬆動流出，即可嘉惠其他國家債匯市。

法人指出，美國以外（日本除外）國家因為通貨膨脹降至目標，央行普遍降息提振經濟，形成當地公債和匯市的投資甜蜜點。投資人可依風險偏好屬性，選擇高品質的全球當地公債型基金或高殖利率的新興國家當地公債基金，以廣納一籃子債券和貨幣方式，分享全球分散投資浪潮機會。