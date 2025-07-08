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全球非投等債 後市可期

經濟日報／ 記者王奐敏／台北報導
投信發行全球非投等債基金表現
投信發行全球非投等債基金表現

國貿易關稅談判逐漸明朗，市場風險情緒回暖，非投資級債在收益率仍居高位下，吸引資金持續前往配置，指數表現穩步上揚，投信發行的全球非投等債基金於近期表現不俗，以近一季來看，績效居前的產品累積報酬都超過3%。

群益全球優先順位非投資等級債券基金經理人徐建華表示，中長期來看，美國關稅政策的影響逐步明朗，後續聯準會仍有降息契機，將有助降低企業借貸成本。

再者，隨大而美法案通過，減稅政策的實施將有助減輕稅負壓力，改善企業現金流與信用體質，也意味著非投等債信用風險可控，有助資金加速流入非投等債，後市表現可期。

其中，優先順位非投等債不僅在息收方面較一般非投等債更佳，且發債產業更為多元，在配置上能兼顧產業配置、波動管理以及收益等多重需求。

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