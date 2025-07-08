新興市場與南非幣基金表現亮眼 勢頭看漲吸引資金流入

回顧投資級債券基金近一年表現，多檔新興市場與南非幣計價基金報酬率逾10%。法人指出，金價走高帶動南非貿易盈餘，加上高利率吸引資金回流，支撐債市表現；而美歐利差收斂、基本面穩健，選券策略成投資關鍵。

根據CMoney統計至4日，觀察近一年投資級債券相關基金績效，復華南非幣長期收益、瀚亞新興南非蘭特債券、宏利七年階梯到期新興市場債券、復華南非幣短期收益、瀚亞三至六年到期新興市場收益機會債券等基金，績效達10.3%以上至18.3%，表現亮眼。

復華南非長期收益基金經理人吳宜潔表示，黃金是南非主要出口商品之一，隨金價近一年震盪走高，有助南非貿易帳表現，加以近兩年貿易收支改善產生盈餘，有助南非外匯存底回升使信用狀況改善，吸引外資。

目前南非政策利率7.25%，在利率較高優勢下搭配市場風險情緒回穩，有利資金回流南非市場，帶動南非債匯市表現。

投資級債券相關基金績效

瀚亞三至六年到期新興市場收益機會債券基金經理人杜振宇表示，川普政府的政策可能影響市場對中長天期美債的需求。為抑制美債殖利率上升，美國財政部可能會採取一些措施。自4月發布報復性關稅以來，市場對美元資產的信心動搖，導致美元指數下跌。

新興市場美元計價企業債券仍需持續觀察美國貿易關稅與貨幣戰對企業獲利的影響程度。目前摩根大通已上調全球新興國家違約率預測，其中亞洲地區最高，但整體企業的償債能力與累積償債資源仍屬穩定。

台新靈活入息債券基金經理人柯睿謙分析，美國勞動數據連兩月優於預期，聯準會不急於降息，耐心觀察通膨發展；歐洲方面，央行連續八次降息後將放緩降息步伐保有政策靈活性，未來觀察歐洲消費信心是否獲得提振，通膨可控下企業同時受惠物價及資金成本降低。