第3季基金投資趨勢／股票押八成 瞄準美台科技+越股

中國信託投信表示，市場已逐漸消化關稅利空，關稅議題對資本市場衝擊趨於和緩。第3季的投資組合建議80%可配置在純股票資產，聚焦長期成長動能強勁的美國科技、台灣科技及越南股市，搭配全球高股息；20%在高品質債券，以降低投資組合波動。

美股財報展現優異韌性，S&P 500大企業有78%的獲利超出預期。中信投信展望下半年，建議投資人可重新聚焦「強者恆強」的科技巨頭，以及受惠於政策面與基本面利多的市場及企業。

中信投信表示，美股自4月2日對等關稅宣布後低點反彈逾10%，主要來自於科技、通訊等類股貢獻。美股強者恆強態勢未變，資金依然集中在科技巨頭，建議投資人將20%資金配置於中信Nasdaq（009800）。

中信Nasdaq成立於今年2月，追蹤Nasdaq 100指數，產業分布以資訊科技股占50.6%最多，其次是通訊服務股的15.1%、非核心消費股的13.8%；前五大成分股為輝達（占9%）、微軟（8.6%）、蘋果（7.4%）、亞馬遜（5.5%）、博通（4.9%）。

在台股方面，中信小資高價30（00894）也可布局20%資金。中信投信指出，雖然台股最近承壓，但人工智慧（AI）需求持續擴張為不爭事實。台灣半導體供應鏈在先進製程領域領先，有較高的議價能力，可望降低匯率及關稅等因素的衝擊。

中信小資高價30成立於2021年8月，產業分布以資訊科技股占88.2%最多，其次是工業股的5.5%、通訊服務股的2.4%；前五大成分股為台積電（占29%）、聯發科（7%）、台達電（5.5%）、廣達（4.2%）、智邦（3.9%）。

越南為亞洲率先與美國完成貿易談判的國家，也可布局20%資金。中國信託越南機會基金經理人張晨瑋表示，越南輸美商品適用20%關稅，轉運貨物則是40%關稅，大致符合預期。越南關稅稅率低於中國大陸目前的30%，仍有利吸引外資。考量越南官方大力扶持經濟，企業獲利成長樂觀，長期發展潛力仍然可期。

中國信託越南機會基金成立快滿五年，備受國人青睞，規模已達179億元。基金以金融股占38.9%最多，其次是不動產股的21.3%、原物料股的13.2%、工業股的7.8%。

另外，中信全球高股息ETF可分配20%的資金比重，以提升投組抵禦波動的能力。這檔ETF主要為金融（占39%）、能源（16.3%）及房地產（12.7%）等產業，採月配息，半年來的年化配息率介於6.02~7.07%。

中信投信分析，海外高股息ETF的成分股以內需、能源、金融、電信、公用事業等高現金流產業為主，屬於成熟產業，由於不會有較大的資本支出，盈餘多以股利方式回饋股東，具備避險性強、穩定配息的特性，不易因中美貿易緊張或關稅政策波動而重挫。

在債市方面，中信投信指出，美國經濟強韌加上新台幣匯率驟升，今年以來持有債券及債券ETF的投資人相對煎熬。不過，投資等級債受惠於企業財務體質強健，且市場預期聯準會（Fed）9月起將降息，長天期公債與投資級債券具反彈潛力。

中信優息投資級債ETF成立於2024年6月，追蹤ICE15年期以上已開發市場投資級優化收益ESG美元公司債券指數，美債比重逾85%，產業則以通訊債占24.7%最多，其次是科技債的17.7%、日常消費債的17.2%。這檔ETF採月配息，今年來的年化配息率介於5.16~6.25%。