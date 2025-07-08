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野村：AI、綠能 Q3熱門標的

經濟日報／ 記者廖賢龍／台北報導
2025年第3季台股投資建議
2025年第3季台股投資建議

野村投信認為，2025年企業盈餘成長因關稅及匯率等因素出現下修，但其中仍不乏亮點，選股變得更加重要，產業面仍是聚焦需求強勁的AI相關族群，逢低可持續布局，傳產則以綠能為主。

野村投信昨（8）日舉行第3季展望，國內股票投資部主管姚郁如表示，受到關稅與美元走弱的影響，今年台股企業盈餘成長出現下修的情況，從先前預估整體可達20%以上的水準下修至約15%，由於關稅的影響與美元走勢仍有不確定性，不排除有下修的可能；然而，科技股仍有獲利預估上調的次產業，例如散熱、網通、電源供應器等，這些都與AI的成長相關，顯示AI的需求相當強勁，這也是第3季乃至於中長期的投資主軸。

姚郁如指出，約兩年前市場開始關注AI成長趨勢，以科技進程不可或缺的半導體為例，根據研調機構IDC的預估，2025年全球半導體產值為7,798億美元，年增率15.9%；其中，資料中心年成長33.6%，2026年繼續成長15.6%。目前半導體的預估尚未納入關稅戰影響，關稅戰影響來自美國直接課半導體關稅及關稅直接影響最終消費，最後影響到半導體。雲端方面的資本支出持續增加，預計2025年雲端資本支出總額將達到3,920億美元。其中，微軟和Meta在2025年的資本支出意圖仍然強勁。

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