全球科技股今(2025)年以來表現仍相對為佳，近一年全球科技基金績效十強幾乎由AI及FinTech包辦；其中，任天堂Switch 2在6月開賣，單周狂銷突破350萬台，也讓資金外溢推升遊戲機、電競設備、遊戲軟體等產業消費熱度。

富蘭克林華美投信指出，在AI需求持續強勁、外資穩定買超及散戶信心回溫等多重利多支撐下，台股下半年仍有表現空間；尤其台積電ADR及NVIDIA股價持續創新高，顯示全球AI產業需求依舊強勁，有助支撐台股基本面。

此外，高盛研究報告統計，Switch 2銷售首月即突破500萬台大關，創下過去幾年遊戲機首賣的最快紀錄。Precedence Research預估，未來十年遊戲機市場規模可望由2024年的289億美元， 2034年則站上659億美元，複合年成長率達8.6%；此外，全球電玩遊戲市場規模目前約2,750億美元，至2034年則上看7,218億美元，複合年成長率更高達10.2%。

第一金全球eSports電競基金經理人劉郁伶指出，除Switch 2，Xbox陣營下半年也可望推出新機種、配備等，短期新機效應延續可期，看好AI、雲遊戲的新興技術的發展趨勢，如：資料中心建置、網通晶片等，此外，雲端遊戲串流等也有助電競產業中長期成長爆發力。電競遊戲產業每年迎接新品上市，還有新世代人口消費助攻。