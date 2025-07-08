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新興市場股票型基金績效領漲 吸引資金持續流入

經濟日報／ 記者崔馨方／台北報導
新興市場股票型基金近半年來績效表現亮眼，最高報酬率逾20%，大幅優於台股大盤。示意圖。聯合報系資料照
新興市場股票型基金近半年來績效表現亮眼，最高報酬率逾20%，大幅優於台股大盤。示意圖。聯合報系資料照

新興市場股票型基金近半年來績效表現亮眼，最高報酬率逾20%，大幅優於台股大盤。法人指出，在弱勢美元環境下，部分新興國家亦有提出經濟刺激政策以對沖關稅帶來的壓力；拉美股市受關稅影響相對較小，經濟體質改善與通膨回穩支撐基本面。

根據CMoney統計至4日，觀察近六個月來新興市場股票型相關基金績效表現，其中凱基新興市場中小、PGIM保德信拉丁美洲、柏瑞拉丁美洲、國泰新興市場、群益新興金鑽基金等，績效達11%以上至20.3%，大幅優於回檔1.5%的台股大盤，表現最為亮眼。

凱基新興市場中小基金經理人吳志文表示，受惠以色列與伊朗衝突停火，美國聯準會降息預期升溫、中美達成關稅框架等，新興市場6月上漲5.7%，已連續六個月維持上漲格局，第2季整體則繳出上漲11%的亮眼成績。

綜觀整體新興市場，以新興亞洲漲勢最為突出，整體漲幅達5.9%；若以產業別來看，則以資訊科技表現最為強勢，上漲11.3%，工業7.3%次之。

PGIM保德信拉丁美洲基金經理人江宜虔表示，拉美市場雖然會受全球經濟走勢影響，但受到關稅議題相對影響較小，整體而言，拉美經濟短期受川普關稅政策導致經濟成長前景可能出現變數，影響經濟成長預期微幅下調。

中長線來看，拉美國家政府財務狀況逐漸改善，主要國家巴西及墨西哥通膨也呈現逐步回穩態勢，預期2025年企業獲利可望由谷底逐漸回升，並由內需穩定支撐經濟；拉美股市評價面仍偏低，股價仍有上漲機會，但若全球經濟出現衰退風險，可能會影響拉美市場股市表現。

在投資操作方面，群益新興金鑽基金經理人李忠翰表示，未來長期供應鏈的調整與管制仍是觀察重點，對於新興股市表現仍不看淡。

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