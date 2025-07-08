AI題材加持 台股中小型基金表現出色 近三月漲近25%

川普關稅7月大限揭曉，全球股市再掀波瀾，不過，回顧4月初該議題爆發以來，各市場及基金歷經急跌後再度重返漲勢，甚至超越關稅戰爆發前高點，其中以台股中小型基金的多頭復原力最強，近三月上漲近25%最為亮眼。

根據理柏資訊投信投顧公會分類統計，檔數超過五檔的基金類型近三個月績效當中，以台股基金表現最為突出，其中，中小型基金平均漲幅24.9%，高居所有類型之冠，其次是科技類24.1%、一般股票型22.1%、上櫃股票型12.8%，台股一般股票平衡型16.3%亦擠進前五名；海外股票型基金則以美國股票型、日本股票型、亞洲區域股票型基金居前三甲，近三個月累積報酬各有12.7%、12.2%、10.6%。

美股7日受新關稅名單出爐衝擊全面收黑，四大指數單日跌幅創近三周以來之最，導致亞股8日早盤全面開低，不過尾盤跌幅收斂甚至由黑翻紅，台股以近平盤作收，月線、年線均失而復得，目前點位已超越4月2日關稅戰爆發前水位。

投信法人表示，關稅談判進入拉鋸戰，仍將是影響股市第3季變動的不確定因子，不過，AI需求熱絡仍將支撐台股表現，建議可透過主動式操作的台股基金，搭配定時定額或金複合等母子基金投資法，掌握各類產業投資機會。

復華中小精選基金經理人趙建彰表示，整體而言，觀察到AI供應鏈獲利表現超出預期，帶動相關產業及個股明顯反彈，進一步挹注大盤及基金表現亮眼，預估台股後續仍有表現空間，除了以AI供應鏈為布局主軸之外，也會分散布局於中長期趨勢成長的中小型股及內需等傳產題材。

富邦投信指出，隨美國對各國對等關稅即將塵埃落定，第4季基本訂單有望將陸續釋出，對產業而言，訂單能見度與營收將為一大助益。

此外，即將開始的美股財報季，也會是未來股市關注的重心，整體第3季審慎樂觀，台股下半年可望進入尋找明年成長型行業及企業模式；方向上，科技領域仍將是資金焦點，中小類股有望接棒大型股演出。

而在持續看好AI帶動CCL、散熱、光通等族群，在可預見的未來，晶片的規格提升也須搭配這些零組件的升級才能配合出最好的效能。