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近一年全球基金績效十強 AI、Fintech與基建包辦前段班

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
近一年海外基金績效前十強。（資料來源：CMoney）
近一年海外基金績效前十強。（資料來源：CMoney）

近一年政治、經濟消息干擾，金融市場震盪加劇，不過，AI、Fintech、基礎建設等投資主題，受惠科技發展、各國政策驅動，避險投資等需求，仍見亮麗表現，根據CMoney資料統計，全球股票型基金近一年表現前五名為（見表）：第一金全球AIFinTech金融科技基金漲36.2%、聯邦民生基礎建設股票入息基金漲28%、第一金全球AI人工智慧基金漲24.2%、野村全球基礎建設大未來基金漲23.8%、第一金全球AI機器人及自動化產業基金漲23.7%。

觀察近一年全球基金績效十強，幾乎由AI、Fintech、基礎建設等包辦，其中Fintech表現最亮眼。第一金全球AIFinTech金融科技基金經理人莊卜璇指出，地緣政治緊張，推升加密貨幣避險需求，投資人從傳統避險資產如黃金、美元等，轉向比特幣等加密貨幣，大量資金流入數位資產，近期比特幣價格可望挑戰11萬美元新高關卡。

渣打報告指出，第2季各大企業合計買進5.6萬枚比特幣，比特幣ETF資金流入規模則高達124億美元，超越黃金ETF，川普上任後，陸續推出一系列有利於加密貨幣的命令，包括推進穩定幣監管框架、降低稅負與合規門檻、加速審查現貨ETF等，諸多利好因子帶動加密貨幣Fintech技術相關概念股後市表現。

邁入下半年，AI科技產業仍可望是經濟成長主軸，第一金全球AI人工智慧基金及機器人自動化基金經理人張銀成指出，AI產業規模進入成長爆發階段，企業與個人加速導入AI應用，人形機器人產品出貨緊鑼密鼓，AI人工智慧、機器人自動化等產業鏈快速擴張。

進入暑假，日本任天堂（Nintendo）新一代遊戲機Switch2開賣銷售火熱激勵，6月份飆出10%漲幅的第一金全球eSports電競基金經理人劉郁伶分析，遊戲機新推出的營收動能及投資前景，暑假遊戲熱潮及年底銷售旺季等驅動因子，加上電競產業大量結合AI技術開發新遊戲，及遊戲平台運用等，電競產業投資前景也是下半年值得留意的焦點。

第一金投信指出，投資人對政治風險與金融動盪的擔憂漸鈍化，可望再聚焦高成長投資機會，AI科技與Fintech產業因技術創新、產業升級與應用擴散，成為資金流入的首選。

AI 第一金

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