今年以來信用債震盪走高 複合債基金動態配置增勝算

今年以來債券市場雖因關稅議題而遭遇亂流，但企業債與新興/邊境債仍有不錯的表現，漲幅超越美國政府公債。目前債市仍面臨諸多不確定因素，包括美國就業市場表現強韌，預期聯準會9月降息的呼聲最高，大而美法案過關將使美國債務赤字持續增加，不利於美債前景。建議投資人不妨以複合債基金介入，讓專業投資團隊依據市況靈活調整債券組合，以把握最佳的投資機會，也能藉由多元配置分散風險。

根據統計，今年以來新興市場債、邊境市場債以至少5%以上的漲幅領先，非投資級債亦表現不俗。野村投信投資策略部副總張繼文表示，雖然今年債券市場走勢較為震盪，但債券資產在基本面無虞的情況支撐下表現仍然上漲，其中信用債表現較為突出，美國政府公債雖有潛在降息利多，但亦有負面因素干擾，表現較為落後。複合型債券基金在前景未明且較為動盪的環境下，成為近期投資人青睞的標的。

美國通過「大而美法案」（One Big, Beautiful Bill act），落實川普減稅政見，市場擔憂減輕美國民眾和企業稅負的代價，便是美國的債務負擔會更沉重，然而川普政府認為新增赤字問題可望用新增關稅收入與聯準會降息緩解，整體而言新增債務壓力應該不大。需要留意的是，對等關稅對經濟影響尚未顯現，對等關稅實施前，美國經濟成長已漸趨緩，實施後，經濟數據預期大幅被下修，然而最終關稅數字一旦底定，預估企業可望在三至六個月內調適完畢。

由於美國近日公布的ADP小非農就業數據爆冷轉跌，6月非農就業數據則是保持強韌，市場對於聯準會降息的時程仍舊霧裡看花。張繼文指出，無論美國是否提前降息，從近期美債殖利率的表現來看，市場已在陸續反映。可以確定的是，世界各國央行為了因應美國實施的對等關稅所帶來的不確定性，已開始採取降息措施，例如今年以來歐洲已降息4碼、英國、加拿大則降息2碼，目前市場預估美國今年仍有2碼降息空間，降息有利於債市，債券的投資前景樂觀看待。

在投資配置上，雖然美債仍占據全球債市重要地位，但投資人傾向把雞蛋分開放，尋求區域分散配置，歐債、新興債受惠。在6月份，美債與相近天期的德債發行時的投標倍數出現明顯落差，美債僅2.7倍，德債則是7.4倍，反映出投資人對歐洲的偏好上升。

野村基金（愛爾蘭系列）全球多元收益債券投資團隊表示，關稅的影響越來越顯得短暫且有限。懲罰性關稅正在損害美國經濟和股市，這意味著它們不會持續下去。美國經濟將放緩、通膨將下降，因為企業難以將更高的價格轉嫁給壓力日益增大的消費者。只有當通膨下降時，聯準會才會開始降息。由於美國通膨居高不下，聯準會短期內降息機率較低，持有債券市場中票面利率和殖利率較高，但對美國（直接）曝險有限或有利多題材的主權債券至關重要，因此，相對看好歐洲次順位金融債和精選有降息題材的新興市場主權債，如南非與羅馬尼亞的主權債券。