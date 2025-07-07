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川普政府首批關稅通知函寄出！14國關稅一次看

美歐股商品 資金加碼

經濟日報／ 記者王奐敏／台北報導

【記者王奐敏／台北報導】據統計，上周全球整體股票型ETF獲資金淨流入278.7億美元，以美國淨流入145億美元居冠，主要是受惠美股創高，而歐洲淨流入規模則倍增至17.4億美元；反觀亞洲普遍淨流出，中國流出34.7億美元、亞洲流出21.4億美元、日本流出7.4億美元。

富蘭克林證券投顧表示，本周觀盤重點有三項：

一是川普關稅，因已接近9日對等關稅豁免期屆滿，關注川普政策動向以及與各國就關稅協議的談判進展。

二是聯準會利率會議紀錄。

三是經濟數據，包含美國中小企業信心指數、德國及中國6月通膨數據等。

富蘭克林證券投顧建議，隨美國對等關稅豁免期限將至，川普表示即將向不同國家發送關稅信函，稅率可能介於10%至70%之間；由於最新關稅將於8月1日生效，隱含仍有數周的談判時間，70%高稅率被視為川普政府的談判手段之一。隨著美股屢創新高後，關稅及財政議題可能再度擾動盤勢。建議投資人抱持審慎樂觀的操盤態度，以全方位、分散的投資組合應對，核心配置首選平衡型、複合債及非投資等級債券型基金，廣納收益機會並防禦股市漲多拉回。股市持續看好長線趨勢正向的科技及創新科技產業，非美元資產看好全球債券型基金、日本及印度股票型基金，或是納入日圓避險、澳幣避險及歐元資產，提高投組多樣性。

群益潛力收益多重資產基金經理人徐煒庠指出，市場持續關注美國對等關稅結果揭曉，不過在市場已有預期和陸續反應下，關稅議題對股市表現的影響性料已趨於鈍化。

後市來看，鑑於美國經濟仍保持穩健，企業營運穩定，加上企業現金水位高，對政策不確定性的防禦能力提升，仍有助支持美股表現。在投資布局方面，可持續留意人工智慧（AI）、工業、核能等產業類股。

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