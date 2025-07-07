複合債商品 分散風險

全球債市面臨諸多不確定因素，包括聯準會9月降息的呼聲高，大而美法案過關將使美國債務赤字持續增加，不利於美債前景。法人表示，投資人不妨以複合債基金介入，讓專業投資團隊依據市況靈活調整債券組合，藉由多元配置分散風險。

今（2025）年債券市場雖因關稅議題而遭遇亂流，但企業債與新興／邊境債仍有不錯的表現，漲幅超越美國政府公債。根據統計，今年以來新興市場債、邊境市場債以至少5%以上的漲幅領先，非投資級債亦表現不俗。

野村投信投資策略部副總張繼文表示，雖然今年債券市場走勢較為震盪，但債券資產在基本面無虞的表現仍然上漲，其中信用債表現較為突出，美國政府公債雖有潛在降息利多，但亦有負面因素干擾，表現較為落後。複合型債券基金在前景未明且較為動盪的環境下，成為近期投資人青睞的標的。

野村基金（愛爾蘭系列）全球多元收益債券投資團隊表示，關稅的影響越來越顯得短暫且有限。美國經濟將放緩、通膨將下降，因為企業難以將更高的價格轉嫁給壓力日益增大的消費者。只有當通膨下降時，聯準會才會開始降息。由於美國通膨居高不下，聯準會短期內降息機率較低，持有債券市場中票面利率和殖利率較高，但對美國（直接）曝險有限或有利多題材的主權債券至關重要，因此，相對看好歐洲次順位金融債和精選有降息題材的新興市場主權債，如南非與羅馬尼亞的主權債券。

富蘭克林證券投顧表示，投資人應以全方位、分散的投資組合應對下半年不確定性將逐漸塵埃落定的局勢，核心配置首選平衡型基金，債券靠攏以中短天期持債的「中性利率曝險」的複合債及非投資等級債，廣納收益機會並防禦股市漲多拉回。