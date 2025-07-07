跨國組合平衡基金 穩健

美國對未能達成關稅協議的貿易夥伴，將於8月1日開始加徵關稅。包括越南、英國等協商結果已出爐，日本、南韓、印度等仍在協商中，相關進展持續受到各界矚目。

法人建議，可考慮跨國組合平衡基金來應對，透過多元布局與投研團隊的靈活調整，達到進可攻、退可守，兼顧收益與潛在資本利得的機會。

近期在川普言論的干擾與經貿政策不確定性的影響下，觀察跨國組合平衡基金表現，無論是近月、近三月多數基金績效皆為正報酬。包括：復華全球戰略配置強、群益全民成長樂退組合、貝萊德環球動態趨勢多元資產組合、野村全天候組合、復華奧林匹克全球優勢組合、匯豐ESG永續多元資產組合等基金，近個月達4%以上；近三個月達7.3%以上、其中群益全民成長樂退組合更達10.4%，表現最強。

群益全民成長樂退組合基金經理人葉啟芳表示，從基本面來看，6月S&P全球製造業PMI由49.5回升至50.3，重回擴張區間，美國製造業指數回升至52.9，創近年高位。其他主要地區製造業PMI也都同步回升，中國財新製造業PMI較官方數據強，反映中美貿易衝突降溫下，出口企業仍具動能。企業獲利方面，儘管貿易不確定性仍在，但逐漸受控，且受惠於AI應用持續推動資本支出與相關軟硬體需求，就美股而言，企業獲利增長預估近期止穩後轉為上修。

展望後市，安聯AI收益成長多重資產基金經理人莊凱倫表示，主題型投資以潔淨能源最受關注。川普稅改法案中取消對再生能源的懲罰性稅負，激勵SolarEdge等太陽能企業股價大漲，單周漲幅高達37%。S&P潔淨能源指數因此單週上漲6%，帶動水資源、電動車、人工智慧等ESG與新科技相關題材同步向上，顯示資金正積極布局未來趨勢型產業。除了太陽能與水資源外，AI伺服器領域亦迎來亮點。受惠於新一代AI晶片推動，AI伺服器GB300已於6月底開始出貨，下半年營收將可望明顯增長。