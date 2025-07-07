風險債強勢 投資熱點

過去一周整體固定收益型ETF資金淨流入較前周減少六成至61.9億美元，美國債市淨流出0.8億美元，亞洲與歐洲債市分別獲22.0億、12.8億美元淨流入。由債券品質分類，投資等級債市淨流出11.6億美元、非投資等級債市獲淨流入11.6億美元。

美國通過《大而美法案》，國會預算辦公室估計未來十年財政赤字將增加3.3兆美元，美國公債指數下跌0.2%，股市樂觀氣氛帶動美國公司債市和新興市場債普遍上揚。其中又風險債券的強勢表現成亮點。

富蘭克林坦伯頓公司債基金經理人葛倫‧華勒表示，近期非投資級債企業基本面具支撐，資產負債表堅韌，槓桿比相較過去一季下滑，且低於歷史平均，企業獲利展望屬中性偏有利，雖然面對經濟風險利差擴大，但違約狀況僅溫和增加，因整體非投資級債企業的資產負債表良好，且技術面仍有利，因供給面有限，今年至今仍處於供不應求狀態。

富蘭克林坦伯頓全球債券基金經理人麥可．哈森泰博指出，放眼全球，多有央行因通膨降至目標而持續降息、財政政策嚴謹且公債殖利率高於美國的機會眾多。不論亞洲、拉丁美洲甚至非洲等國當地公債伴隨的貨幣部位，多可望受惠美元貶值趨勢，而有匯兌收益空間可以期待。

安聯投信表示，近期債市最大亮點來自風險債強勢表現，值得注意的是，歐洲非投等債6月迎來史上最大單月發債潮，說明投資人對高殖利率資產需求持續升溫，未受到短期利率走高的打擊。

從基本面觀察，企業財報預期樂觀與全球經濟仍具彈性構成風險債的重要後盾。企業償債能力穩定、違約率低於歷史均值，加上多數債券提供高於4%的票息收入，使其具備吸引力。