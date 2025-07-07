主動式商品 買氣升溫

台股近期觀望情緒轉濃，選在上周逢高時進行調節，導致台股原型ETF受益人單周流失約4萬人。其中，共有三檔主動式台股ETF獲得市場資金青睞，反映市場不確定性升溫下，主動式操作的靈活性反而能吸引資金挹注。

根據CMoney最新數據，6月來主動式台股ETF中，買氣最旺的是主動統一台股增長（00981A），受益人數增幅高達21.5%，增加2,406人；第二名則是主動群益台灣強棒，增幅約9.2%，增加1,504人；主動野村臺灣優選增幅約6.6%，增加977人。

事實上，上周五台股短線賣壓出籠，觀察主動統一台股增長表現突出，不僅上周漲幅、上周受益人數增幅都位居同類商品之首，00981A自6月以來的受益人數增幅也同樣遙遙領先，成為三檔主動式台股ETF中最受矚目的黑馬。

統一台股增長主動式ETF經理人陳釧瑤表示，迎關稅豁免期限，市場等待美台談判結果出爐；再加上第2季企業獲利表現或將受到匯損干擾；這兩大因素令市場短期內觀望情緒轉濃。

此階段宜選股不選市，台股正值除權息旺季，看好高殖利率概念股將成為資金避風港。且ASIC AI晶片可望持續放量，投資人不妨挑選下半年訂單能見度較高，且受匯率影響較小的供應鏈逢低布局。

以對等關稅事件為例，主動群益台灣強棒經理人陳沅易表示，主動式ETF可立即參酌關稅對各產業的影響分析，進一步做持股的調整，因此在盤整期間，主動式ETF可精選蓄勢待發潛力股，AI科技股持續位居全球關鍵供應鏈角色，因此對於台股中長期表現仍正向看待，值此震盪市況，正是透過主動式ETF切入台股市場的好時機。

展望後市，野村臺灣智慧優選主動式ETF經理人游景德表示，隨4、5月起供應鏈狀況改善（如GB200出貨放量），下半年交貨動能將顯著升溫，反而有望顯著貢獻營收與獲利，甚至帶來財報驚喜。

從大趨勢來看，中東推動主權AI、AWS積極擴張ASIC訂單，顯示AI需求維持高檔，今明兩年需求反轉的可能性極低。因此，即便部分產業可能面臨庫存調整壓力，AI成長動能仍具支撐力。