AI趨勢主導市場 台股基金第三季預期先蹲後跳

美國關稅暫緩90天限期將至，市場觀望氛圍濃厚。法人表示，目前關稅是短期變數，但長線來看，在AI趨勢主導市場下，台灣在AI產業鏈的高度參與，難有其他國家可替代，台股在第3季可望迎接蹲低反彈的機會，台股基金可留意布局時機。

合庫台灣高科技基金經理人顧克勤指出，根據過去經驗，美國前總統川普首任任期內實施關稅後，通膨壓力約在三個月內透過價格傳導機制逐步浮現，市場憂心今年7月關稅風險可能再度升溫，恐引發「第二波關稅海嘯」。

市場關注兩大潛在風險情境：其一為通膨走升抑制聯準會降息預期，其二則為企業利潤遭壓縮影響股價表現。

台股一般型基金績效表現

在此背景下，市場自4月以來已下修今年第3季與第4季的企業利潤率預估，分別為0.43%與0.48%。

第3季將聚焦美國對等關稅政策的最終結果、聯準會何時啟動降息循環、以及企業對AI伺服器與高科技終端需求的真實動能，AI伺服器的長期需求趨勢仍明確，但下半年能否展現旺季動能仍不確定。

此外，匯率波動對企業財報的影響程度，以及聯準會政策轉向時間點，也是投資布局的重要觀察變數。

國泰台灣高股息基金經理人梁恩溢表示，全球AI半導體市場規模持續擴張，預估在2028年將會成長到1,965億美元，相當於2023年市場規模537億美元的近四倍。

而台股受惠AI題材力度強勁，企業獲利有機會在AI需求強勁的前提下再度迎來增長。

短期的漲多整理反而可以視作逢低布局的時機，建議投資善用定期定額逢低買進的策略布局台股，有機會捕捉台股出貨行情。

觀察台灣AI龍頭在全球的市占率仍高，掌握全球產業話語權，護國神山台積電（2330）在全球晶圓代工產業的市占比高達60%，更是一舉奪下全球之冠。

此外聯發科、華碩等電子股，在國際上同樣表現強勢，顯示台灣在晶片製造、伺服器整合與周邊設備具備全面性，深具投資潛力。