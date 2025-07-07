受惠AI題材 台股有底氣 外資追捧上周獲買超逾27億美元

美越達成關稅協議，外資上周對新興亞股買多於賣，以對台股買超27.6億美元最多，其次是馬來西亞的0.7億美元；賣超以對南韓的3.4億美元最多，其次是印度及印尼的1.7億美元。

新興亞股上周漲跌互見，以泰國大漲3.5%最多，其次是越南漲1.1%，但下跌的市場跌幅並不重，以印度跌0.7%最多。

今年以來，外資對新興亞股全面賣超，但賣超金額已縮減，以南韓遭賣超92.1億美元最多，其次是印度的84.2億美元、印尼的33.9億美元。

今年以來，新興亞股以南韓漲27.5%最優，再來是越南的10.7%、印度的6.6%，但泰國大跌19.8%最重，其次是馬來西亞跌6.3%。

外資在新興亞洲主要股市買賣超

越南率先與美國達成關稅協議。中國信託越南機會基金經理人張晨瑋分析，越南輸美商品適用20%關稅，轉運貨物則課40%關稅，大致符合研究機構預估。20%的稅率低於當前中國大陸商品輸美關稅的30%，顯示越南仍保持關稅優勢，對於外資進駐投資仍具競爭力，供應鏈轉移題材有望持續。本地券商估計，20%對等關稅對越南今年國內生產毛額（GDP）的負面影響應不到1%。

群益印度中小基金經理人向思穎表示，受益於通貨膨脹放緩及印度央行降息、放寬流動性等利多因素，印度經濟有望加速復甦，加上美國可能將與印度達成貿易協議，都將提振市場情緒。在產業方面，金融股受惠於寬鬆環境，國防、電力設備類股則受惠於政策支持及資本支出強勁。

安聯投信台股團隊指出，台股之前受到美股攀高提振而表現強勁，但短線漲多後面臨調節壓力。在第3季，考量關稅議題及匯率變動可能壓抑部分企業獲利成長，台股操作將更重視基本面及股價位階，布局上仍以人工智慧（AI）及半導體為主。

主動群益台灣強棒（00982A）經理人陳沅易表示，AI持續為台股主旋律，投資人可關注AI相關供應鏈表現，也可留意內需消費以及房地產、高殖利率相關類股。

整體看來，下半年題材多元，投資人可透過能靈活因應市況、動態調整投組的主動式台股ETF來乘勝追擊，以掌握台股成長行情。