抗波動神器！跨國組合平衡基金近三月報酬衝上10% 法人點名這幾檔最強

美國對各國徵收的關稅將於8月1日生效，近期各國關稅稅率也陸續開獎，包括越南、英國等協商結果已出爐，日本、南韓、印度等仍在協商中，相關進展持續受到各界矚目。法人建議，可考慮跨國組合平衡基金來應對，透過多元布局與投研團隊的靈活調整，達到進可攻、退可守，兼顧收益來源與掌握潛在資本利得的機會。

投信法人表示，儘管全球經濟狀態仍持穩，並未陷入衰退情境，不過近期在川普言論的干擾與經貿政策不確定性的影響下，仍料持續為市場增添波動，面對機會與風險兼具的環境， 觀察跨國組合平衡基金表現，無論是近一月、近三月多數基金績效皆為正報酬。

其中包括：復華全球戰略配置強、群益全民成長樂退組合、貝萊德環球動態趨勢多元資產組合、野村全天候組合、復華奧林匹克全球優勢組合、匯豐ESG永續多元資產組合等基金，近一個月達4%以上；近三個月達7.3%以上、其中群益全民成長樂退組合更達10.4%，表現最強。

群益全民成長樂退組合基金經理人葉啟芳表示，從基本面來看，6月S&P全球製造業PMI由49.5回升至50.3，重回擴張區間，美國製造業指數回升至52.9，創近年高位。其他主要地區製造業PMI也都同步回升，而中國財新製造業PMI較官方數據強，反映中美貿易衝突降溫下，出口企業仍具動能。在企業獲利方面，儘管貿易不確定性仍在，但逐漸受控，且受惠於AI應用持續推動資本支出與相關軟硬體需求，就美股而言，企業獲利增長預估近期止穩後轉為上修。

葉啟芳進一步指出，在貨幣政策方面，聯準會6月會議維持利率不變，符合市場預期，點陣圖中位數維持年內2碼預期。在各界關注的關稅政策方面，美國與越南已達成協議，對越南輸美產品徵收20%關稅，轉運貨物為40%，同時越南也對美國開放市場免除關稅，其他國家也陸續與美協商。

整體來看，基於基本面與獲利面仍屬穩健，市場風險情緒中立，風險性資產仍有進一步反應利多的空間，惟配置上仍須留意經貿政策變化帶來的影響。股市方面現階段仍以美股相對看好，固定收益部位則可適度配置非投等債、可轉債。