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美股續創高、後市審慎樂觀 建議做好股債資產配置

經濟日報／ 記者王奐敏／台北即時報導

美國大而美法案國會過關，加上美國與越南達成美股續創高點，表現領先其他主要市場，債市則因擔憂美國政府赤字升高，美債殖利率反彈向上，惟信用債表現相對突出，新興／邊境債表現最佳。

野村投信表示，市場焦點持續放在美國政策上，除了對等關稅的豁免期即將結束、各國稅率將陸續底定以外，川普推動的大而美法案也驚險過關，兌現了川普於去年的競選承諾，像是讓小費收入、加班費用免稅等，還將投入數千億美元，用於加強移民執法以及國防方面的支出，此外，法案同時也提高國家的舉債上限，總計提高5兆美元。經濟數據方面，雖然6月的小非農（ADP）意外爆冷，但美國勞工部隨後公布的6月新增非農就業人數達14.7萬，遠高於市場預估的 10.6萬人，且上修5月數據至14.4萬人，失業率則下降至4.1%，低於市場預期。由於就業數據強韌，市場對於聯準會7月降息的預期機率減低。

近期美元走弱，反而有助於增加美國大型企業的海外營收，由於大型美企海外營業所得高，匯兌收益可觀，下半年美股企業盈餘將有上調的機會，有利於支撐美股漲勢。因此，雖然美股評價面處於較高的位置，只要經濟保持韌性，加上AI需求成長強勁，美股前景依然樂觀看待，建議以優質成長股為主。

債市方面，美國非農就業數據表現強韌，澆熄市場對於7月降息的期待，美債殖利率上揚，但信用債表現相對突出，受到的衝擊有限。野村投信指出，雖然聯準會不會立刻降息，但降息方向不變，投資人此時可以享受較高的殖利率，並等待降息的到來，根據統計，近期資金趁美債殖利率走高而積極轉進信用債，且資產從美國逐漸分配至其他區域，例如新興債已連續十周呈資金淨流入。相較於美國債務上升、財政惡化，許多新興國家與邊境市場國家近年來推動財政改革已見成效，搭配具吸引力的債券殖利率，成為投資人加碼的標的。

整體而言，須持續觀察對等關稅對於美國通膨的影響，預計美股來到高檔後可能會受到消息面影響而較為波動，但除非美國經濟步入衰退（目前的數據機率不高），不然回檔皆為不錯的進場點，建議做好股債資產配置，降低波動風險。

美國經濟 美股 降息

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