第3季基金投資趨勢／多重資產押75% 混搭債券台股

安聯投信表示，關稅議題不斷，全球市場紛紛擾擾。第3季75%可採多重資產策略，聚焦結構式成長契機，包括收益成長、人工智慧（AI）等不同主題的策略；15%在投資等級及非投資等級債基金，以降低波動同時追求收益；10%在台股基金，參與漲勢擴散輪動行情。

安聯投信表示，在歷經第2季初洗禮後，市場呈現V型反彈。接下來，建議以收益打底，策略以息收為主軸，全球多元分散布局，以成長股、非投資等級債及可轉換公司債組合為核心資產，建構跟漲抗跌的投資組合，參與成長也應對高檔震盪。

在收益成長資產方面，安聯收益成長基金全都聚焦美元資產，美國成長股、非投資等級債及可轉債各占三分之一，每月重新平衡。這是國人持有最多的單一一檔基金，到2025年5月底持有金額7,017億元，遙遙領先其他基金。如果選擇美元穩定月配息級別，半年來年化配息率介於7.78~8.49%。

安聯收益成長基金有境內版，即安聯收益成長多重資產基金，增加新台幣及人民幣計價類別，到5月底規模達619.9億元。這檔基金的全球版則是安聯全球收益成長基金，北美占69%，且增加投資等級債部位，以掌握長期股息及債息收益機會。

投組中安聯收益成長基金可占65%，安聯AI收益成長多重資產基金占10%。後者於2024年第3季推出，到今年5月底規模達104億元，由安聯AI團隊結合收益成長團隊，掌握多重收益來源，股票部位以資訊科技、金融及非核心消費股最多。

純債券基金方面，安聯投資級公司債基金可占10%。這檔基金目前債種以公司債逾九成最多，次為公債6%；區域上，87%在美債。如果選擇美元穩定月配息級別，年化配息率逾5.2%。安聯美國短年期非投等債可配置5%。這檔基金到5月底規模67.9億元，布局涵蓋天然氣運輸、消費商業租賃融資、居家產品及醫療等。

台股基金也不能缺席。安聯投信是主動式台股基金龍頭，旗下僅三檔台股基金，績效及人氣都很出色，最近更推出第一檔主動式ETF。到今年5月底，安聯台灣科技基金規模502.7億元、安聯台灣大壩基金267.7億元，安聯台灣智慧基金258.9億元，分別是台股基金第一、三、四名。

主動安聯台灣高息（00984A）經理人施政廷表示，全球資金配置來到轉折點，第3季將是布局台股的關鍵時點。歷史經驗顯示，第3季布局台股，有助於參與成長與累積息收兩大資產。