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高股息產品 買盤青睞

經濟日報／ 記者廖賢龍／台北報導
進入除權息旺季，屢見到投信買超高殖利率個股，讓過往的除息行情更受投資人期待。台股示意圖。 聯合報系資料照
進入除權息旺季，屢見到投信買超高殖利率個股，讓過往的除息行情更受投資人期待。台股示意圖。 聯合報系資料照

進入除權息旺季，屢見到投信買超高殖利率個股，讓過往的除息行情更受投資人期待。不論台股大盤強弱表現，總會見到投信持續買超一些個股。法人表示，多數買盤來自高股息ETF，由於高股息ETF受到投資人青睞，每月有120億至150億元的定時定額買盤中，高股息占不小部位。

台股即使承壓而走軟，投資人更會逆勢加碼高股息ETF，投資人已被教育要「存量」，股價愈跌可以買到更多ETF單位數，中長期才會出現豐碩報酬。以明星級的國泰永續高股息ETF（0878），自2020年7月20日掛牌上市以來，基金規模正朝5,000億元邁進，受益人數超過174萬。

展望未來。臺灣集保結算所、櫃買中心與30多家基金公司共同成立的基富通證券，今（2025）年7月1日正式上線「TISA好享投」，即可每月最低1,000元起投資特定基金，而且統統終身零手續費、無信託管理費，經理費率甚至下殺至0.5%起；特定基金中就包括一些高股息基金，更會助長高股息基金買盤力道。

法人認為，每年除息行情還是會成為市場焦點，也是投資人操作重要題材之一，在高股息基金或ETF規模日漸增長之下，投資人可能會更搶先評估高股息ETF更換成分股標的，坐等基金買盤「抬轎」，所以投資人操作這類題材還是要先卡位，並了解這些公司未來成長性，才不致賺股息而賠差價。

ETF 高股息

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