新興股動能強 資金挺

新興市場經濟的韌性、市場預期主要央行會降息，特別是科技和人工智慧持續成長的希望，都是支持股市保持樂觀態度的有力理由。相較於一個月前，百達投顧對風險資產的短期前景擔憂相對減少，因此將股票的評級從「減碼」上調至「中性」，同時對債券和現金方面維持「中性」。

百達投顧指出，在股票方面，新興市場擁有很大的成長潛力。

百達投顧的經濟指標顯示，看好整個新興亞洲、拉丁美洲和歐洲、中東和非洲地區的經濟指標均呈現正面態勢，相比之下，大部分成熟國家的經濟數據則較為疲弱，特別是美國。

新興市場的股票估值也很具吸引力（12個月的本益比相對於MSCI全球所有國家指數折價超過30%），百達投顧也預期近期美元走貶的趨勢將持續，將提供另一個利多因素。此外，看到強勁的動能，對這些資產的資金流入持續增加。

在成熟市場中，百達投顧認為瑞士股票很有投資價值，根據模型，其估值為「非常便宜」，並具備防禦性特質，在當前世界面臨地緣政治衝突加劇、周期性產業的估值顯得普遍偏高的情況下，這是一個具投資價值的特徵。

在產業方面，百達投顧看好的包括通訊服務，雖然估值面臨挑戰（根據模型計算，它是估值第二昂貴的產業，僅次於工業），但企業獲利穩定，人工智慧的持續擴張帶動整個科技產業的長期利好趨勢。