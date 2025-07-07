美國龍頭股 投資優選

根據Goldman Sachs預估，標普500指數今年預估獲利成長率為7%、2026年獲利成長率更上看14%，在標普500指數之11大產業中，2026年獲利成長率預估均為正成長，其中有10大產業獲利成長率更有雙位數成長表現。

企業獲利成長是股市上漲最大助力，在標普500指數企業獲利勁揚帶動下，全球股市可望持續攀高，龍頭股將是上攻的領頭羊，建議優先布局全球龍頭成長主動式ETF掌握先機。

台新全球龍頭成長主動式ETF（00986A）經理人蘇聖峰表示，2025年標普500指數獲利成長率因貿易戰等議題，分析師已提前下修至7%後便維持此水平，後續如果隨著川普政府放鬆監管等利多方案加持，指標大型股有機會維持成長，將帶動整體產業業績表現。

因此分析師看好標普500企業2026年獲利成長率可上看14%，其中成長力道最強之前三大產業分別為資訊科技產業、能源與工業。近年大型企業憑藉其規模優勢和創新能力，在面對市場風險和科技變革時，展現出更強的韌性。

標普500之11大產業獲利預估 圖／經濟日報提供

主動台新龍頭成長ETF為國內首檔聚焦在全球龍頭股之主動式ETF，布局大型股中的成長股或深具潛力的成長股，透過量化成長因子篩選並納入經理人主動操作，兼具主動基金交易靈活特質與被動ETF透明度與交易效率，發行價為10元，預計在8月4日至8日展開募集，並預計於8月27日掛牌上市。

中信ARK創新主動式ETF經理人唐祖蔭表示，該ETF布局全球顛覆式創新產業，涵蓋AI、區塊鏈、雲端運算、生技醫療等新興科技領域，正是這波政策與科技轉型紅利的直接受惠企業。

建議投資人可趁當前美股動能升溫，搭配政策推力、基本面支撐與創新科技趨勢齊備之際，將該ETF納入資產配置，把握下一波全球科技應用成長的黃金契機。

唐祖蔭補充，標普500指數雖持續創新高，但並未出現籌碼追高現象，顯示短期可能維持高檔震盪，加上關稅政策寬限期將屆，市場趨於觀望。然而，市場正逐步消化關稅可能帶來的衝擊，像是全球避險基金正大舉回流股市，買盤主要集中在AI產業的相關企業。隨著美股第1季財報顯示AI成長趨勢、變現能力愈來愈具體，長期成長動能強勁，資金水位仍有大幅上升空間，市場若回檔修正都可視為長線合理的進場點位。