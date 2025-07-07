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多重資產型基金 放閃

經濟日報／ 記者王奐敏／台北報導

美國對等關稅暫緩期倒數，全球市場籠罩不確定性。投信法人建議採多重資產配置，分散風險因應政策與地緣震盪。觀察近一個月來多重資產型基金績效表現，前十名皆有5%以上報酬率表現。

法人指出，在政策變數與地緣風險交錯的環境中，多重資產配置策略有助分散市場單一風險來源，強化抗震能力。富邦投信表示，美國眾議院已通過稅改法案，川普的經濟政策實質轉向雖帶來激勵效果，但「大而美法案」所引發的財政擴張與債務壓力仍不可忽視。

為因應未來潛在衝擊，即將於8月4日展開募集的富邦雙核心戰略多重資產基金，採用了富邦投信投研團隊獨創的「全球動盪訊號監控（GTS）」，該模型整合全球地緣政治風險指數（GPR）與全球政治經濟不確定性指數（EPU），能更即時預警地緣及政經風險的改變，依風險調整資產配置比例，有效提升資產防禦與調整彈性。

富邦雙核心戰略多重資產基金擬任經理人陳臻怡表示，2025年下半年美國仍有多項重要政策及法案待公布，加上國際潛在軍事衝突風險升溫，投資人應避開過度集中與僵化配置。以GTS模型為核心、動態調控為架構，預期將為市場關注的新型態資產解方。

合庫AI多重資產基金經理人延任分析，近期美國公布的經濟數據，整體來看仍大致表現優於市場預期，顯示美國景氣尚未明顯放緩。觀察目前川普政府釋出的風向，評估關稅對金融市場造成衝擊的最壞時機已過去，關稅最大危機已解除，市場情緒逐漸淡化，回歸經濟基本面及企業財報。

目前科技產業仍是成長趨勢，AI應用正加速由通用模式轉向垂直整合領域，領軍各產業趨勢發展的主軸，相關投資機會仍是焦點，惟因全球市場恐仍多變，可透過布局股債配置兼具的AI多重資產型基金來達到兼顧追求獲利及降低投資波動。

富邦投信 美國

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