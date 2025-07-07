台股基金七強 扮招財貓

台股4日盤中在填補3月初缺口後拉回整理，不過投信主動式台股基金績效卻表現不俗，統計包括主動群益台灣強棒、主動統一台股增長、主動野村臺灣優選等共七檔台股基金招財貓淨值領先大盤創下新高，53,367位受益人賺錢。整體來看，三檔主動式台股ETF全數創新高。

七檔台股基金，除了上述的三檔外，還包括群益長安、日盛新台商、摩根新興科技、瀚亞高科技等四檔。

群益投信台股研究團隊表示，台股具備新興市場中較強的經濟體質以及產業結構，故由國際資金流動可以看出外資今年相對青睞台股市場，急漲後盤勢將開始震盪加劇，類股輪動快速、個股波動性大，預期台股指數傾向高檔震盪，建議採用定期定額分批買進方式，可有效分散不同時點進場風險。

群益長安基金經理人陳朝政指出，今年來企業普遍釋出對後市樂觀氛圍，加上AI議題持續發酵，大盤呈現多頭趨勢往上。儘管川普關稅政策與言論或可為市場帶來波動，不過在全球AI發展趨勢未變下，仍不改台灣電子產業供應鏈可望持續受惠於半導體、ODM供應鏈完整及轉單效益擴大，因此對於台股中長期表現仍正向看待。

圖／經濟日報提供

主動群益台灣強棒ETF經理人陳沅易分析，預期在市場秩序隨各經濟體與美國取得貿易共識逐漸恢復之後，仍能重拾過去成長動能。

目前持續進行美國與各國談判階段，而後續美國降稅以及Fed降息利多亦將逐漸登場。因預期各國至少有10%關稅，對於獲利仍有侵蝕。AI長線大趨勢並未改變，包括先進製程、IC設計等仍值留意，非電族群則可留意生技、金融等表現。

主動統一台股增長ETF經理人陳釧瑤表示，今年新台幣升值，使即將陸續公布的第2季財報恐反映匯損影響。因此，現階段操作「選股不選市」，ASIC AI供應鏈先前AWS傳出上修訊息，近期市場也關注明年META ASIC的放量；GPU AI也傳出新的中東需求，預計在2025年下半年可望談成新訂單，GB200、GB300下游組裝開始放量。

下半年訂單能見度相對高，且匯率影響較小的供應鏈，會是法人布局焦點。目前正值除權息旺季，在行情波動之際，高殖利率概念股應有機會將成為資金避風港。