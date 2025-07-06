富達：亞洲貨幣政策偏寬鬆 可望緩衝美國關稅衝擊

富達國際指出，儘管亞洲經濟對貿易的依賴度偏高，較易受貿易局勢緊張影響，但區內大部分央行具放寬貨幣政策空間，可緩衝美國關稅對國內經濟的衝擊。美國貿易政策不確定性，加上政府債務不斷擴大，促使全球投資人調整美元和長期美國公債等傳統避險資產資金，可望嘉惠亞洲資產。

富達指出，美國關稅為亞洲經濟帶來短期不確定性，長期經濟增長前景仍看好，主要是基於中國大陸、日本和印度經濟的結構性轉變，以及南韓及台灣等地在人工智慧（AI）供應鏈的戰略地位。

富達國際基金經理彭添裕表示，相較其他地區，許多亞洲央行具放寬貨幣政策條件，可降低關稅對經濟的影響。美國通貨膨脹仍偏高，但亞洲大部分地區通膨則持續降溫，近期區內貨幣升值，為各亞洲央行提供更多運用貨幣政策的空間，預期下半年亞洲將有更多降息行動。

彭添裕指出，美國貿易政策反覆，聯邦債務規模持續擴大，促使全球投資人重新平衡投資組合。部分資金從美元和長期美國公債轉向美國以外資產，亞洲各類資產將可受惠於此市場轉變。

彭添裕指出，亞洲本地貨幣公債與全球主要公債的相關性處於低至中等水準，波動性低於區內的美元公債，可使投資組合更多元化。亞債經歷多年發展，於區內經濟增長及監管機構的支持下，市場規模的廣度及深度不可同日而語。愈來愈多指數公司將亞洲本地貨幣債券納入全球債券指數，亞洲本幣債券的吸引力將持續提升。區內央行降息及貨幣升值潛力，將提振亞洲本地貨幣債券需求。

彭添裕分析，儘管近期亞洲貨幣走強，但以剔除通膨因素後的實際有效匯率衡量，匯價仍低於歷史長期平均水準。隨著全球投資人尋求美元投資的替代品，加上亞洲區內投資人增加本地貨幣配置以對沖美元走弱的影響，將進一步推升亞洲本地貨幣資產的需求。